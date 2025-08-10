CFMoto 750SR-R – Sportbike “full đồ chơi” gây sốt với sức mạnh 110 mã lực!

Không chỉ tại Trung Quốc, CFMoto vài năm trở lại đây đã hoạt động rất tích cực tại thị trường châu Âu với việc liên tục đưa ra các mẫu mô tô phân khối lớn với sức mạnh và trang bị ấn tượng và giá bán hợp lý. Việc chính thức trình làng CFMoto 750SR-R - chiếc xe thể thao 4 xi-lanh đầu tiên của hãng, đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình bước chân vào thị trường sportbike phân khối lớn của hãng xe Trung Quốc.

Mẫu 750SR-R sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo kế hoạch của CFMoto, mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt quốc tế tại triển lãm mô tô danh tiếng EICMA 2025 tổ chức ở châu Âu – nơi quy tụ nhiều hãng xe hàng đầu trên thế giới.

Điểm đáng chú ý nhất của 750SR-R chính là việc đây là mẫu sportbike 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 749cc đầu tiên do CFMoto tự phát triển, thay vì sử dụng động cơ từ KTM như các dòng xe trước. Động cơ mới này cho công suất cực đại lên tới 110 mã lực tại 10.250 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 80 Nm tại 9.000 vòng/phút, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái phấn khích. Xe được trang bị quickshifter một chiều, một trang bị thường thấy trên các mẫu xe thể thao hiệu suất cao, giúp người lái chuyển số mượt mà mà không cần cắt côn, tăng trải nghiệm thể thao rõ rệt.

Về thiết kế, 750SR-R nổi bật với hệ thống ống xả 4 họng đặt dưới yên xe, tạo cảm giác thể thao và khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe cùng phân khúc. Dù vị trí ống xả này có thể khiến yên xe hơi nóng trong những ngày nắng gắt, nhưng đổi lại là vẻ ngoài cực kỳ ngầu và phá cách. Ngoài ra, xe còn được trang bị ốp bánh sau hỗ trợ khí động học, có thể là tùy chọn thêm theo xe.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất, CFMoto cũng đầu tư mạnh vào công nghệ và tiện nghi. Hệ thống treo của xe sử dụng giảm xóc KYB cả trước và sau – thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, mang đến khả năng kiểm soát ổn định. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đôi Brembo, giúp tăng độ an toàn khi dừng xe ở tốc độ cao.

Một điểm nổi bật khác là xe được trang bị hệ thống đo lường quán tính 6 trục (6-Axis IMU), cho phép tích hợp các công nghệ như ABS khi vào cua (Cornering ABS) và kiểm soát lực kéo khi nghiêng xe (Cornering Traction Control) – những công nghệ thường chỉ có trên các dòng superbike cao cấp. Xe còn có 2 chế độ lái khác nhau, giúp người dùng điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Về công nghệ hỗ trợ người dùng, 750SR-R rất đầy đủ: từ đèn xi-nhan hỗ trợ đánh lái khi vào cua (Cornering Light), chìa khóa thông min (Keyless) hỗ trợ mở xe bằng smartphone, đến các tính năng an toàn như đèn phanh khẩn cấp (Emergency Brake Light) và cảm biến áp suất lốp (TPMS). Đặc biệt, xe còn hỗ trợ kết nối và cập nhật phần mềm từ xa (OTA) và tương thích với camera hành trình Insta360, cho phép người dùng ghi lại hành trình và chia sẻ trực tiếp qua mạng.

Mặc dù thông số kỹ thuật của 750SR-R có phần tương đương với một số mẫu sport-touring như Triumph Tiger Sport 800 (với 113 mã lực và 82 Nm), nhưng điểm nhấn của CFMoto nằm ở thiết kế thể thao sắc sảo, trang bị công nghệ cao cấp và giá bán dự kiến rất cạnh tranh khi ra mắt ở thị trường quốc tế.

Sự xuất hiện của 750SR-R cho thấy CFMoto đang từng bước nâng tầm vị thế của mình trên thị trường quốc tế, không còn chỉ là "thương hiệu giá rẻ" mà đang dần tiệm cận với các hãng xe lớn đến từ Nhật Bản hay châu Âu – cả về hiệu năng, thiết kế lẫn công nghệ.