Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu

Theo chia sẻ của nhiều người tiêu dùng, dù xu thế chuyển đổi xe xăng sang điện đang tăng, nhưng họ vẫn cần một chiếc xe máy xăng để sử dụng song song do loại phương tiện này vẫn tiện lợi, không quá phải lo lắng về vấn đề sạc pin, có thể đổ xăng là chạy được luôn.

Đồng thời, các chính sách hiện nay cũng không có nhiều ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng xe máy xăng hàng ngày nhờ đã đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới.

Sức hút bền bỉ của xe máy xăng giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh

Thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây được đánh giá là đã bước vào giai đoạn bão hòa, đồng thời chứng kiến sự xuất hiện và vươn lên mạnh mẽ của các dòng xe máy điện. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy xe máy xăng vẫn giữ một vị trí khó có thể thay thế.

Bằng chứng rõ nét nhất là trong tháng vừa qua, doanh số của các dòng xe máy động cơ đốt trong vẫn duy trì mức ổn định và ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số của 5 nhà sản xuất xe máy lớn trong quý I/2026 đạt 729.121 chiếc, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số 5 hãng này, hiện chỉ có Honda và Yamaha đang triển khai hoạt động kinh doanh liên quan đến xe máy điện, với mẫu ICON e: và CUV e: của Honda và Neo's của Yamaha. Như vậy, kết quả kinh doanh của VAMM gần như chỉ gồm các xe máy xăng.

Honda vẫn là hãng xe máy được nhiều người Việt lựa chọn

Đặc biệt, Honda vẫn tiếp tục dẫn đầu với thị phần đạt trên 80%, doanh số tháng 3 vừa qua là 241.252 chiếc, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Nhật Bản cũng đã khép lại năm tài chính 2026 với tổng doanh số cộng dồn đạt gần 2,3 triệu xe, tăng nhẹ 0,05% so với năm tài chính trước đó.

Qua đây cũng cho thấy, tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường xe máy trong nước, đồng thời cho thấy sức mua của người tiêu dùng đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn biến động.

Đồng thời cũng cho thấy những thương hiệu lâu đời, tiêu biểu như Honda vẫn là lựa chọn đáng tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam. Tín hiệu này cho thấy, dù đứng trước làn sóng phương tiện năng lượng mới, xe máy xăng vẫn là sự lựa chọn được đông đảo người dân ưa chuộng và tin tưởng gửi gắm cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Không chỉ do thói quen sử dụng, mà sự tin tưởng của người dân đối với xe máy xăng hiện nay còn xuất phát từ chính những giá trị thực dụng mà nó mang lại. Đặc biệt trong những tháng hè 2026, khi lưới điện quốc gia phải căng mình đáp ứng nhu cầu làm mát, việc sử dụng phương tiện giao thông độc lập với nguồn điện mang lại sự chủ động tối đa.

Cùng với đó, xe máy xăng vẫn đáp ứng tốt hơn những tốt các nhu cầu di chuyển mỗi ngày của người Việt: Khả năng di chuyển quãng đường dài liên tục, tiếp nhiên liệu nhanh chóng chỉ trong vài phút và mạng lưới trạm xăng phủ khắp mọi nơi. Người dùng xe xăng hoàn toàn không phải bận tâm đến việc tính toán thời gian sạc, tuổi thọ pin…

Xe máy xăng vẫn là lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo nhiều chia sẻ của người tiêu dùng, việc có một mẫu xe máy xăng là điều không thể thiếu khi đây là phương tiên đã được họ sử dụng hàng ngày trong nhiều năm, sự tiện lợi khi di chuyển trong phố, bền bỉ, mức độ an toàn, tiện nghi ngày một được các hãng đề cao… Ngoài ra, các mẫu xe máy xăng hiện cũng khá tiết kiệm nhiên liệu không như trước. Còn việc sở hữu một mẫu xe máy điện hiện là phương án để “phòng bị” với những quy định mới của Nhà nước, chứ vẫn còn nhiều lo ngại.

Chính sách đối với xe máy xăng đang được nới lỏng

Một yếu tố quan trọng khác giúp doanh số xe máy xăng duy trì đà tăng trưởng chính là tâm lý an tâm của người tiêu dùng trước các chính sách quản lý giao thông mới. Lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực nội đô vốn từng khiến nhiều người e ngại nhưng hiện nay, quy định mới đã được xem xét lại với lộ trình linh hoạt và sát với thực tế hơn rất nhiều.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo về việc hạn chế xe máy xăng sẽ được thí điểm theo vùng và có lộ trình, phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, đặc biệt sẽ không đồng loạt triển khai trong Vành đai 1. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai Vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 nhưng sẽ chỉ thí điểm tại một số phường trong khu vực trung tâm thành phố.

Theo các chuyên gia, việc hạn chế này có thể không phải yếu tố gây cản trở sự phát triển xe máy xăng, mà có thể giúp kích cầu phát triển đồng thời cả mảng xe xăng và điện. Vì hiện tại, xe máy điện vẫn là phương tiện mà nhiều người còn chưa quen việc sử dụng, sạc pin… Trong khi xe máy xăng thì đã quá quen thuộc và có tính cơ động cao, chỉ mất mấy phút để đổ xăng là có thể tiếp tục di chuyển.

Theo dự thảo Thông tư mới, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy dưới 5 năm (60 tháng) từ khi sản xuất sẽ được phép kiểm định lần đầu mà không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 13/2026; theo đó, thời gian tổ chức kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy đã lùi lại so với trước đây, bắt đầu từ 1/7/2027 tại định Hà Nội và TP.HCM, các thành phố trung ương khác từ 1/7/2028.

Thực tế thế hệ động cơ hiện đại đang có mặt trên thị trường, điển hình như các mẫu xe của Honda, đều đã được nâng cấp công nghệ buồng đốt, phun xăng điện tử và hệ thống ống xả tối ưu; do đó, các mẫu xe xăng bán ra thị trường trong khoảng thời gian này tại Việt Nam đều đạt tiêu chuẩn khí thải và hoàn toàn đủ điều kiện lưu hành trên đường. Trong khi đó, dự kiến hàng loạt nhà sản xuất xe máy sẽ tiếp tục mang về Việt Nam những sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 để phù hợp với các yêu cầu khí thải trong giai đoạn sau ngày 30/6/2026.

Theo dự thảo Thông tư mới, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy dưới 5 năm (60 tháng) từ khi sản xuất sẽ được phép kiểm định lần đầu mà không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian với chỉ khoảng 3 giờ giải quyết thủ tục. Quan trọng hơn, nếu được thông qua, dự thảo Nghị định mới sẽ giúp người dân mua xe máy xăng không cần lo lắng về các vấn đề liên quan đến kiểm định khí thải trong thời gian rất dài, không thay đổi gì về thói quen mua sắm hay sử dụng xe.

Với sự bảo chứng về chất lượng từ các thương hiệu lớn, doanh số ổn định, tính thực dụng cao và hành lang pháp lý vẫn rất cởi mở, xe máy xăng chứng minh được sức sống bền bỉ tại thị trường Việt Nam. Trong thời điểm hiện tại và nhiều năm tới, đây vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu, mang lại sự an tâm và chủ động tuyệt đối cho đại đa số người tiêu dùng trong nước.