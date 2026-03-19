"Cào cào chúa" Ducati Desmo450 MX ra mắt, chốt giá gần nửa tỷ đồng

Sự xuất hiện của Desmo450 MX đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Ý bước chân vào phân khúc motocross tại quốc gia này. Mẫu xe được phát triển dựa trên những kinh nghiệm thu được từ giải MXGP World Championship, qua đó đưa DNA đua xe đặc trưng của Ducati vào phân khúc off-road đang phát triển mạnh tại Ấn Độ.

Sức mạnh của Desmo450 MX đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 449,6 cc, tích hợp hệ thống phân phối khí Desmodromic - công nghệ đặc trưng vốn thường xuất hiện trên các mẫu sportbike hiệu suất cao của Ducati. Hệ thống này cho phép kiểm soát chính xác hoạt động đóng mở xu-páp, từ đó mang lại dải công suất rộng hơn, mô-men xoắn mạnh mẽ ở dải tua thấp và trung bình, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định ở vòng tua cao. Theo công bố của hãng, động cơ sản sinh 63,5 mã lực tại 9.400 vòng/phút và 53,5 Nm mô-men xoắn tại 7.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 5 cấp tích hợp quickshift cho thao tác lên số.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Desmo450 MX nằm ở hệ thống điện tử hỗ trợ lái tiên tiến. Ducati cho biết đây là mẫu motocross đầu tiên được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo có khả năng đo lường chính xác độ trượt của bánh sau. Hệ thống được lập trình để chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết, qua đó hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành trong các tình huống tăng tốc mạnh hoặc khi xe thực hiện các cú nhảy trên đường đua.

Về mặt kết cấu, Desmo450 MX sử dụng khung nhôm trọng lượng nhẹ được thiết kế với số lượng mối hàn tối giản nhằm gia tăng độ cứng vững của kết cấu đồng thời cải thiện tính linh hoạt trong điều khiển. Thiết kế khung gầm này hướng đến mục tiêu mang lại khả năng xử lý chính xác và độ ổn định cao trong các điều kiện thi đấu motocross khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, Ducati cũng cung cấp một loạt phụ kiện hiệu suất cao thông qua danh mục Ducati Performance, bao gồm moay-ơ bánh xe gia công CNC, bộ triple clamp hiệu suất cao, heo phanh đua từ Brembo và hệ thống ống xả titan toàn phần do Akrapovič phát triển. Song song với đó, hãng cũng giới thiệu bộ sưu tập trang phục kỹ thuật dành riêng cho người lái, được thiết kế với sự hợp tác của Drudi Performance và thương hiệu đồ bảo hộ mô tô Alpinestars.

Tại thị trường Ấn Độ, Desmo450 MX được niêm yết với mức giá 1.723.600 rupee (491 triệu đồng).