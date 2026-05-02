Honda CGX150 ra mắt: Mô tô retro giá chỉ từ 39 triệu đồng

Là mẫu mô tô mang đậm phong cách cổ điển, Honda CGX150 hướng tới những khách hàng cần một chiếc xe đủ linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn khẳng định được phong cách cá nhân riêng. Xe sở hữu những đường nét tinh giản đặc trưng với bình xăng thon dài dung tích 10 lít và yên xe được trang trí với chỉ may nổi.

Xe sở hữu kích thước gọn với chiều dài 1.960 mm, rộng 780 mm và cao 1.014 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.308 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Cùng chiều cao yên 740 mm, giúp mẫu xe này phù hợp với thể trạng của nhiều người lái. Xe sử dụng ống xả dạng megaphone mạ chrome cùng bánh vành căm đi kèm bộ lốp trước 90/90-18 và lốp sau 110/80-17.

Về sức mạnh, Honda CGX150 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 149cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 12 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 5 cấp, xe tập trung vào khả năng vận hành ổn định, đặc biệt ở dải tua thấp và trung bình. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,93 lít/100 km.

Khả năng linh hoạt là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của mẫu xe này. Thiết kế tay lái vừa phải, kết hợp với yên thấp và trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác điều khiển dễ dàng và ít gây áp lực cho người sử dụng. Điều này giúp CGX150 trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe cổ điển đầu tiên, đồng thời vẫn đảm bảo tính tiện dụng trong môi trường giao thông đông đúc.

Dù mang đậm phong cách cổ điển, CGX150 vẫn được tích hợp những công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Xe hỗ trợ kết nối với ứng dụng Wi LINK, cho phép định vị phương tiện và lưu trữ dữ liệu hành trình. Về mặt an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị cho bánh trước, trong khi một số phiên bản còn sử dụng bánh căm đi kèm lốp không săm, góp phần tăng tính tiện lợi khi vận hành.

Tại thị trường Trung Quốc, CGX150 có giá bán khoảng 10.080 nhân dân tệ - khoảng gần 39 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.