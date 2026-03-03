Đua xe MotoGP, Thai GP: Aprilia lập kỷ lục mới, Ducati kết thúc 88 chặng trong top 3

Moto3: David Almansa và chiến thắng sát nút 0,003 giây

Mở màn cho ngày đua chủ nhật là hạng mục Moto3, nơi vốn được mệnh danh là "đặc sản" của những pha rượt đuổi nhóm đông. David Almansa (đội LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) đã có một ngày thi đấu không thể quên khi biến vị trí xuất phát đầu thành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

0,003s là khoảng cách chiến thắng nhỏ nhất kể từ năm 2013

Ngay sau khi đèn tín hiệu vụt tắt, Almansa đã thực hiện cú đề pa hoàn hảo để dẫn đầu vào góc cua số 1. Tuy nhiên, đường đua Buriram với những đoạn thẳng dài và góc cua gắt không cho phép bất kỳ ai thảnh thơi. Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) ngay lập tức áp sát, tạo nên một cuộc đấu tay đôi tách biệt hoàn toàn với phần còn lại.

Cuộc đua trở nên căng thẳng hơn khi các tân binh và những tay đua trẻ như Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3) và Veda Pratama (Honda Team Asia) liên tục gây áp lực. Pratama – niềm tự hào của Đông Nam Á – đã có màn ra mắt rực rỡ khi có lúc vươn lên vị trí tranh chấp bục Podium.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở vòng đua cuối cùng. Quiles liên tục tấn công và vươn lên dẫn trước ở cua số 12. Tuy nhiên, với bản lĩnh tuyệt vời, Almansa đã thực hiện cú phản đòn ngay tại vạch đích. Hai tay đua cán đích gần như cùng lúc, và hệ thống đo giờ đã xác định Almansa giành chiến thắng với khoảng cách chỉ 0,003 giây. Đây là một trong những kết thúc sít sao nhất trong lịch sử Moto3. Valentin Perrone cán đích thứ ba, trở thành tay đua Argentina đầu tiên đứng trên bục podium sau nhiều năm.

Moto2: Bản lĩnh của Manuel Gonzalez giữa cơn mưa "cờ đỏ"

Nếu Moto3 là cuộc chiến về tốc độ thuần túy, thì Moto2 lại là bài kiểm tra về tâm lý và sự kiên nhẫn. Cuộc đua tại Buriram đã phải trải qua hai lần gián đoạn cờ đỏ, khiến cuộc đua bị xáo trộn hoàn toàn.

Gonzalez chiến thắng chặng mở màn Moto2 năm 2026

Lần cờ đỏ đầu tiên xuất hiện ở vòng 3 sau một vụ va chạm nghiêm trọng tại cua 9 liên quan đến Senna Agius, David Alonso và Filip Salac. David Alonso – ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch – đã phải rời đường đua bằng cáng và chuyển đến trung tâm y tế với chấn thương ở tay. Sau khi bắt đầu lại với 11 vòng đua, một tai nạn khác giữa Sergio Garcia và Luca Lunetta ở cua số 3 lại tiếp tục khiến cờ đỏ phất lên.

Cuối cùng, cuộc đua được quyết định bằng màn "đua nước rút" chỉ 7 vòng. Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) đã chứng tỏ tại sao anh là "vua" của những tình huống căng thẳng. Gonzalez đã có màn đấu trí cân não với Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

Ở vòng áp chót, Gonzalez thực hiện cú vượt táo bạo tại góc cua số 7 để chiếm ngôi đầu. Dù Guevara nỗ lực tấn công ở cua cuối cùng, Gonzalez vẫn giữ vững vị trí để giành chiến thắng chặng mở màn năm thứ hai liên tiếp tại Thái Lan. Daniel Holgado cán đích thứ ba, hoàn tất podium Moto2.

MotoGP: Marco Bezzecchi thống trị và "nỗi đau" của Marc Marquez

Marco Bezzecchi đã thể hiện phong độ hủy diệt kể từ thứ 6 và có vị trí xuất phát từ pole. Tuy nhiên anh lại mắc sai lầm tại Sprint và trắng tay ở cuộc đua đầu tiên. Vào Grand Prix chủ nhật, Bezzecchi quyết tâm và nhanh chóng thiết lập tốc độ đua cực nhanh, bỏ xa nhóm bám đuổi ngay ở những phút đầu. Aprilia cho thấy sự thăng tiến ấn tượng về khí động học và động cơ khi họ chiếm lĩnh hoàn toàn các vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian cuộc đua.

Acosta là tay đua trẻ nhất giành chiến thắng Sprint

Phía sau, đương kim vô địch Marc Marquez (Gresini Racing) có một khởi đầu không tốt khi bị tụt xuống vị trí thứ 4. Anh phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công từ tài năng trẻ Pedro Acosta và Jorge Martin. Acosta, người vừa giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc đua Sprint chiều thứ Bảy, thi đấu đầy hưng phấn và liên tục thực hiện những cú vượt mặt mang thương hiệu cá nhân tại các góc cua số 3 và 12.

Kịch tính nổ ra khi cuộc đua còn 7 vòng. Marc Marquez, lúc này đang nỗ lực tấn công để giành vị trí thứ 2 từ tay Raul Fernandez, bất ngờ gặp sự cố nổ lốp sau. Chiếc GP26 của anh rung lắc mạnh, vành lốp biến dạng, buộc nhà vô địch phải dừng xe và ngậm ngùi bỏ cuộc. Đây là một cú sốc lớn cho người hâm mộ Marquez ngay trong chặng mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Marquez bỏ cuộc trong chặng đầu tiên của năm 2026

Marco Bezzecchi dễ dàng cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng GP thứ ba liên tiếp và là tay đua Aprilia đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Pedro Acosta về nhì thuyết phục, khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tổng. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP) dù gặp chấn thương vai vẫn kiên cường giành vị trí thứ 3, giúp Aprilia có một ngày đại thắng.

Ngược lại, Ducati trải qua một ngày tồi tệ khi tay đua tốt nhất của họ là Fabio Di Giannantonio chỉ về thứ 6, trong khi Francesco Bagnaia ngậm ngùi ở vị trí thứ 9. Ducati chính thức kết thúc chuỗi 88 chặng liên tiếp có ít nhất 1 tay đua góp mặt trên bục podium.

Mùa giải sẽ tiếp tục tại Nam Mỹ với chặng đua đánh dấu sự trở lại của đất nước Brazil trên bản đồ MotoGP thế giới, từ ngày 20 đến 22/3 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Thái GP 2026:

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng 1: