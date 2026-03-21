"Quái thú " Ducati Monster 2026 lột xác với phiên bản mới cực chất

Bên cạnh bản tiêu chuẩn Monster và Monster Plus hiện hành, sự xuất hiện của Monster Sport Livery 2026 mới giúp người hâm mộ có thêm các lựa chọn phù hợp sở thích. Điểm nhấn của phiên bản mới nằm ở phối màu xám kết hợp đỏ Racing Red trên mâm xe, lấy cảm hứng từ mẫu Monster S4 cách đây hơn hai thập kỷ.

Bộ tem mới được hoàn thiện với các chi tiết đồng bộ trên yên xe, kính chắn gió nhỏ, phần đuôi và bình xăng, mang lại tổng thể vừa thể thao vừa tinh tế. Phiên bản Sport Livery cũng có sẵn cho Monster Plus, bổ sung thêm ốp đầu và ốp yên sau, tăng tính khí động học và thẩm mỹ.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử dòng Monster, xe có tùy chọn trang bị cruise control (hệ thống điều khiển hành trình). Khi kết hợp với bốn chế độ lái, tính năng này giúp hành trình trở nên thoải mái hơn đáng kể. Hệ thống hỗ trợ điện tử trên xe bao gồm DTC (kiểm soát lực kéo), DWC (kiểm soát bốc đầu), EBC (kiểm soát phanh động cơ), ABS Cornering, cùng hệ thống Ducati Power Launch cho khả năng xuất phát kiểu MotoGP.

Về vận hành, Monster 2026 sử dụng động cơ V-twin đạt chuẩn Euro 5+, sản sinh công suất 111 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 91,1 Nm tại 7.250 vòng/phút. Đáng chú ý, 80% mô-men xoắn cực đại có sẵn trong dải tua từ 4.000 đến 10.000 vòng/phút, giúp xe linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành. Khối động cơ này còn được trang bị hệ thống điều chỉnh thời điểm đóng/mở van nạp biến thiên và là một trong những động cơ hai xi-lanh nhẹ nhất mà Ducati từng sản xuất. Chu kỳ kiểm tra khe hở xupap được kéo dài tới 45.000 km.

Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD 5 inch, sẵn sàng tích hợp hệ thống Ducati Multimedia System, cho phép hiển thị dẫn đường từng chặng (turn-by-turn) trực tiếp trên màn hình. Chiều cao yên tiêu chuẩn của Monster Sport Livery là 815 mm, có thể hạ xuống 795 mm với tùy chọn yên thấp và xuống tới 775 mm khi kết hợp thêm bộ hạ gầm.