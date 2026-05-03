Lộ diện kẻ thay thế Ford Mustang GT500

Mới đây, Ford đã công bố phiên bản hiệu suất cao mới Mustang Dark Horse SC 2026, bổ sung vào dải sản phẩm Mustang thế hệ mới. Mẫu xe được định vị nằm giữa Dark Horse tiêu chuẩn và Mustang GTD, đồng thời được xem là sự kế nhiệm tinh thần của dòng Shelby GT500 trước đây.

Theo Blue Oval, “Ngựa hoang” Mustang Dark Horse SC 2026 được trang bị động cơ V8 dung tích 5.2L siêu nạp (supercharged), cho công suất tối đa 795 mã lực và mô-men xoắn cực đại 895 Nm. Mức hiệu năng này cao hơn đáng kể so với 500 mã lực của Dark Horse tiêu chuẩn, đồng thời vượt qua cả Shelby GT500 thế hệ trước (760 mã lực), nhưng vẫn thấp hơn Mustang GTD (815 mã lực).

Khối động cơ “Predator” trên Dark Horse SC vốn đã quen thuộc khi từng xuất hiện trên Shelby GT500 và GTD. Việc tiếp tục sử dụng nền tảng này cho thấy Ford tập trung tối ưu hiệu suất dựa trên cấu hình đã được kiểm chứng.

Đáng chú ý, Ford cho biết Mustang Dark Horse SC được phát triển song song với Mustang GTD và mẫu xe đua Mustang GT3. Điều này giúp hãng có thể chuyển giao trực tiếp các công nghệ và kinh nghiệm từ đường đua endurance sang xe thương mại, hướng đến việc nâng cao khả năng vận hành và cảm giác lái.

Về giá bán, tại thị trường Bắc Mỹ, Ford Mustang Dark Horse SC 2026 có mức khởi điểm từ 108.485 USD tương đương khoảng 2,85 tỷ đồng. Phiên bản trang bị gói Track Pack có giá lên đến 144.985 USD tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng. Hiện nay hãng Ford đã mở nhận đặt hàng cho mẫu xe này, với những chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao tới khách hàng vào mùa hè năm 2026.

Sự xuất hiện của Mustang Dark Horse SC giúp hoàn thiện dải sản phẩm hiệu năng cao của Ford, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm một mẫu muscle car mạnh mẽ, thừa hưởng công nghệ từ xe đua nhưng vẫn phù hợp sử dụng hàng ngày.