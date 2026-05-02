Xe tay ga mới của Honda đẹp ngang ngửa Vespa, giá 43 triệu đồng

Xu hướng "modern classic" (cổ điển hiện đại) đang ngày càng trở nên phổ biến không chỉ trong lĩnh vực thời trang mà còn lan rộng sang phong cách sống và phương tiện di chuyển. Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng trẻ ngày càng ưu tiên sự tối giản, cá tính và tính thẩm mỹ vượt thời gian, Honda Philippines đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Honda Giorno+, nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển kết hợp hiện đại.

Theo thông tin từ hãng xe Nhật Bản, Honda Giorno+ được phát triển như một mẫu xe tay ga mang tính "lifestyle", kết hợp giữa thiết kế hoài cổ và các trang bị phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng mềm mại với những đường nét bo tròn, gợi nhớ đến các mẫu scooter châu Âu cổ điển nhưng vẫn tích hợp nhiều chi tiết hiện đại.

Honda cung cấp cho Giorno+ nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn như Pearl Retro Blue, Pearl Organic Green, Pearl Jubilee White và Turmeric Yellow. Những gam màu này không chỉ hướng đến phong cách trẻ trung mà còn tạo cảm giác hoài niệm, phù hợp với xu hướng "modern classic" đang được ưa chuộng tại Philippines.

Về mặt kỹ thuật, Giorno+ được trang bị động cơ 125cc, làm mát bằng dung dịch, eSP+ 4 van, mang lại khả năng vận hành mượt mà và linh hoạt trong điều kiện giao thông thành phố. Hệ thống hộp số tự động V-Matic giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 47,0 km/L (2,1 L/100 km) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.

Mẫu xe này cũng được tối ưu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày với hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau Unit Swing cùng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Kích thước của Honda Giorno+ là 1.902 mm chiều dài, 683 mm chiều rộng và 1.144 mm chiều cao, với chiều cao yên ở mức 780 mm, phù hợp với nhiều nhóm người dùng tại châu Á. Trọng lượng khoảng 118 kg cùng bình xăng dung tích 5,4 lít giúp xe cân bằng giữa sự linh hoạt và ổn định khi di chuyển trong thành phố.

Về công nghệ, Honda trang bị cho Giorno+ bảng đồng hồ LCD mới hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Xe cũng tích hợp hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key với các tính năng như định vị xe, báo động chống trộm và mở khóa từ xa. Một số tiện ích khác đáng chú ý bao gồm cổng sạc USB trong hộc chứa đồ phía trước, nắp bình xăng bố trí bên ngoài và cốp chứa đồ dung tích hơn 30 lít, đủ không gian cho nhiều vật dụng cá nhân.

Hiện tại, Honda Giorno+ đang thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng Việt Nam nhờ thiết kế mang phong cách cổ điển tương tự Vespa nhưng đi kèm với loạt trang bị hiện đại và mức giá dễ tiếp cận hơn. Tại Philippines, mẫu xe này có giá bán lẻ đề xuất là 102.900 PHP, tương đương khoảng 43 triệu đồng.