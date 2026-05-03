Lexus TZ lần đầu tiên lộ diện công chúng

Sau nhiều đồn đoán, nguyên mẫu đầu tiên của Lexus TZ - mẫu SUV thuần điện 3 hàng ghế hoàn toàn mới - đã chính thức bị bắt gặp trên đường thử, hé lộ ngoại hình mang nhiều nét giống "người anh em" Toyota Highlander EV.

Dù được che chắn kỹ lưỡng bởi lớp ngụy trang từ đầu đến chân, không khó để nhận ra Lexus TZ sở hữu phom dáng và tỷ lệ thân xe gần như tương đồng với mẫu Toyota Highlander EV. Tuy nhiên, đúng với phong cách của thương hiệu hạng sang Nhật Bản, Lexus đã tinh chỉnh lại các chi tiết để tạo nên sự khác biệt đẳng cấp.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng tách rời sắc sảo và thiết kế cản trước tối giản, mượt mà hơn. Dọc thân xe, các hốc bánh được tạo hình vuông vức hơn so với Highlander, đi kèm bộ mâm thiết kế riêng. Mặc dù tay nắm cửa và khung kính có vẻ dùng chung với Toyota, nhưng các đường dập nổi trên cửa đã được thay đổi để tạo diện mạo sang trọng hơn.

Dự kiến, xe sẽ có chiều dài khoảng 5.050 mm và trục cơ sở đạt mức 3.050 mm, đảm bảo không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế - phân khúc mà Lexus đang rất cần một "chiến binh" thuần điện để đối đầu với Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 hay Volvo EX90.

Mặc dù hình ảnh khoang cabin vẫn còn là ẩn số, nhưng những bức ảnh chụp cận cảnh tappi cửa cho thấy xe sử dụng hệ thống chốt cửa điện tử đặc trưng của Lexus. Chắc chắn rằng, khi rũ bỏ lớp ngụy trang, nội thất của TZ sẽ là một không gian ngập tràn vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại, tách biệt hoàn toàn khỏi sự thực dụng của Toyota.

Dưới nắp ca-pô, nhiều khả năng Lexus TZ sẽ thừa hưởng hệ truyền động từ Highlander EV nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn. Cấu hình tiêu chuẩn: Có thể dùng pin 77 kWh, mô-tơ đơn cho công suất 221 mã lực. Cấu hình cao cấp: Hệ dẫn động bốn bánh AWD, pin 95,8 kWh cho công suất 338 mã lực cùng tầm hoạt động khoảng 515 km.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Lexus cần phải làm nhiều hơn thế. Trong bối cảnh các đối thủ như Volvo EX90 hay Hyundai Ioniq 9 đều đã trang bị khối pin khổng lồ >110 kWh để tối ưu quãng đường di chuyển, việc nâng cấp dung lượng pin cho TZ sẽ là bước đi sống còn để Lexus thuyết phục khách hàng chi trả mức giá "hạng sang" cho một nền tảng phổ thông.

Hiện vẫn còn những luồng ý kiến trái chiều về nơi sản xuất của TZ, hoặc tại Kentucky (Mỹ) cùng dây chuyền với Highlander, hoặc tại Nhật Bản để xuất khẩu toàn cầu. Dẫu vậy, mẫu SUV điện hàng đầu này được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược thuần điện hóa của Lexus.