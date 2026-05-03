Hãng độ an toàn Inkas trình làng mẫu xe Cullinan chống đạn

Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa được nâng cấp với gói bọc thép do thương hiệu Inkas phát triển, hướng đến nhóm khách hàng cần mức độ an ninh cao nhưng vẫn muốn duy trì thiết kế nguyên bản. Điểm đáng chú ý là ngoại hình của xe gần như không thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn, theo đúng triết lý “kín đáo” mà Inkas theo đuổi.

Thoạt nhìn, chiếc Cullinan này không khác biệt so với bản tiêu chuẩn của Rolls-Royce. Không chi tiết hầm hố, không dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ được cải thiện đáng kể, với mức chống chịu đạn súng trường cỡ 7.62mm và các tình huống nổ mạnh.

Inkas đã gia cố nhiều khu vực trọng yếu như cửa, sàn và trần xe, đồng thời thay thế toàn bộ kính bằng loại chống đạn tiêu chuẩn quân sự. Khoang hành khách được bổ sung vách ngăn bọc thép, tách biệt hoàn toàn với khoang hành lý. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị lốp run-flat và bình nhiên liệu gia cường nhằm tăng khả năng vận hành trong điều kiện khẩn cấp.

Gói nâng cấp còn mở rộng với các trang bị an ninh chuyên dụng như giáp bảo vệ khoang động cơ, cửa thoát hiểm trên nóc, hệ thống camera 360 độ, camera quan sát ban đêm, hệ thống lọc không khí độc lập, cản va tăng cường, cùng hệ thống còi ưu tiên và hệ thống liên lạc nội bộ.

Bên trong cabin, Cullinan vẫn duy trì tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp đặc trưng của Rolls-Royce. Nội thất sử dụng vật liệu da chất lượng cao, phối màu đỏ, đen và trắng, không bị ảnh hưởng bởi các nâng cấp liên quan đến an ninh.

Về vận hành, Inkas không can thiệp vào hệ truyền động. Xe được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75L tăng áp kép, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Dù trọng lượng tăng lên do lớp giáp bảo vệ, mức hiệu năng tiêu chuẩn của Cullinan vẫn được duy trì ở mức đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Hiện tại, Inkas vẫn chưa công bố chi tiết về giá cũng như mức tăng trọng lượng của phiên bản Rolls-Royce Cullinan bọc thép này.