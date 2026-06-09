Yamal nuôi mộng "phục hận" Dembele, hứa sẽ để râu nếu vô địch World Cup 2026

Yamal từng nghĩ mình sẽ giành Quả bóng Vàng

Lamine Yamal vừa có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc đua Quả bóng Vàng gần nhất. Thần đồng của Barcelona cho biết anh đã thực sự tin rằng mình sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Ngôi sao Barcelona tiếc nuối khi để thua Dembele trong cuộc đua danh hiệu cá nhân

Trong một video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, cầu thủ 18 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Thành thật mà nói, hôm đó tôi nghĩ mình sẽ giành được nó".

Sau một mùa giải bùng nổ và tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, Yamal được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu này. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng lại là Ousmane Dembele, cựu đồng đội của anh tại Barcelona.

Dù không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, Yamal cho rằng việc hụt Quả bóng Vàng lại mang đến những giá trị tích cực cho bản thân.

"Tôi thực sự tin rằng việc Dembele giành chiến thắng là điều tốt cho tôi, để tôi có thể phát triển hơn. Có lẽ khi đó chưa phải thời điểm thích hợp dành cho tôi", tài năng trẻ người Tây Ban Nha nói.

Theo Yamal, trải nghiệm này đã khiến anh thay đổi nhiều điều trong cuộc sống và giúp bản thân trưởng thành hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Học cách vượt qua áp lực ở đội tuyển Tây Ban Nha

Dù là một trong những nhân tố chủ chốt giúp "La Roja" đăng quang tại EURO 2024, ngôi sao sinh năm 2007 tiết lộ anh từng gặp không ít áp lực khi bước ra sân chơi quốc tế.

Yamal trưởng thành hơn sau những trải nghiệm cùng tuyển Tây Ban Nha

"Khi đó tôi chỉ là một cậu bé. Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp vì đây là một giải đấu quốc tế. Tôi đã học được cách giữ bình tĩnh hơn. Các trận đấu rất dài và giải đấu cũng vậy. Bạn luôn kết thúc tốt hơn so với lúc khởi đầu", Yamal chia sẻ.

Những trải nghiệm tại các giải đấu lớn đã giúp cầu thủ trẻ hoàn thiện bản lĩnh thi đấu và học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong những thời điểm quan trọng.

🏆 Lời hứa thú vị nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup

World Cup 2026 đang là mục tiêu lớn tiếp theo của Yamal. Sau thành công tại EURO 2024, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới, còn Yamal được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công.

Yamal đưa ra lời hứa hài hước trước World Cup 2026

Khi được hỏi về cách ăn mừng nếu cùng đội tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới, ngôi sao trẻ đã đưa ra một lời hứa khá hài hước.

Yamal cho biết anh sẽ để "râu và ria mép trong ba tuần" nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Lời hứa vui vẻ ấy phần nào cho thấy sự tự tin cũng như quyết tâm của cầu thủ 18 tuổi trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng đội tuyển quốc gia.