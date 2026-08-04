Nóng bảng xếp hạng AFF Cup: Myanmar bất ngờ đoạt ngôi đầu, Thái Lan gặp áp lực

ĐT Myanmar vừa tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất tại AFF Cup 2026 tính cho tới thời điểm này. Đoàn quân của HLV Andersen xé lưới ĐT Lào tới 7 lần trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động ở Yangon. Ngay từ phút thứ 2, Lwin Moe Aung đã ghi bàn mở tỉ số.

Myanmar thắng đậm ĐT Lào ở lượt thi đấu thứ ba của mình

ĐT Lào cũng chơi rất quật cường khi liên tiếp rượt đuổi tỉ số với đội chủ nhà. Cho tới phút 24, mỗi bên đã ghi được 2 bàn thắng. Kể từ đây, Myanmar thể hiện được sự vượt trội so với Lào về khả năng tận dụng cơ hội. Cuối hiệp một, họ ghi liền 2 bàn thắng để nâng tỉ số lên thành 4-2 trước khi giờ nghỉ kết thúc.

Sang hiệp hai, Lào chơi đúng theo tinh thần không còn gì để mất nên vẫn tràn lên tấn công. Myanmar chỉ cần chơi phản công là đủ để có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút 53. Sau đó, cả hai đội đều mất người sau pha chơi xấu lẫn nhau trên sân của Sayfon (Lào) và Maung Maung Lwin (Myanmar).

Cuối giờ, Myanmar có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định tỉ số 7-2 trước ĐT Lào. Chiến thắng đậm đà này giúp ĐT Myanmar nhảy thẳng lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng với 6 điểm/3 trận, bằng điểm với Thái Lan và Malaysia nhưng hơn về chỉ số phụ. Họ hơn Malaysia ở hiệu số bàn thắng bàn thua, trong khi hơn Thái Lan ở số bàn thắng ghi được.

Chiến thắng này sẽ tạo áp lực cho ĐT Thái Lan trước khi họ bước vào chuyến làm khách của Philippines. Bên cạnh đó, Myanmar cũng tự tạo lợi thế lớn trước khi bước vào lượt đấu cuối với Thái Lan và mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2026.