Real Madrid và canh bạc 135 triệu euro cho Diomande: Giấc mơ đi tìm "Yamal 2.0"

Yan Diomande sẽ là rủi ro lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng của Real Madrid. CLB này đã quyết định sẽ trả tận 135 triệu euro cho Leizpig để mua ngôi sao người Bờ Biển Ngà, mặc dù Diomande đã để lại dấu ấn không mấy đậm nét tại World Cup và mùa giải Bundesliga của anh cũng không đặc sắc tới mức tương xứng với mức giá đó.

Yan Diomande sẽ có giá 135 triệu euro khi chuyển về Real Madrid

Diomande thậm chí còn chưa đạt tới tầm Jadon Sancho ở Bundesliga giai đoạn 2018 – 2021. Sancho giờ là một trò cười, nhưng anh đã từng có 3 mùa Bundesliga liên tiếp đạt con số hàng chục về kiến tạo, và 2 mùa đạt hàng chục với cả số bàn thắng ghi được.

Diomande đã thể hiện ấn tượng ở mùa đầu tiên, nhưng hiện tượng “cầu thủ 1 mùa” không hiếm bởi nhiều ngôi sao sớm nở nhưng nhanh chóng bị bắt bài ở các mùa tiếp theo. Sự tiến bộ chuyên môn qua từng mùa của một ngôi sao là dấu hiệu cho thấy anh ta có khả năng tỏa sáng lâu dài, dù vậy Real Madrid có vẻ không muốn chờ điều đó để kiểm chứng Diomande.

Có lẽ Real Madrid đang hoảng và mua vội? Có thể thấy như vậy, nhưng mặt khác có một khía cạnh phải nhắc đến: Thị trường đang ngày càng đội giá. Elliot Anderson cũng có giá 100 triệu bảng trở lên và đó là một cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ ở một CLB quanh quẩn khu vực xuống hạng. Diomande, Barcola hay những ngôi sao khác sẽ chỉ có giá ngày càng đắt hơn.

PSG đang đòi Liverpool một mức phí cho Barcola còn lớn hơn mức giá Real Madrid trả Leipzig cho Diomande

Sự đắt đỏ này đến từ thực tế rằng các CLB ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, thậm chí một danh hiệu Club World Cup của Chelsea hồi năm 2025 có tiền thưởng còn cao hơn chức vô địch World Cup vừa qua của Tây Ban Nha. Mà vì sao tiền thưởng lại cao đến thế? Vì khán giả xem ngày một nhiều và ngày một đổ thêm tiền vào. Đúng vậy, chính chúng ta đã làm cho bóng đá đội giá, nghe không mấy thoải mái nhưng đó là sự thật.

Xu hướng đó sẽ chỉ càng tiếp tục và Real Madrid sẽ không thể chờ cho ngày nó kết thúc để hành động. Chẳng thà đầu tư luôn bây giờ trước khi nó còn đội giá lên thêm mức nữa, đó là tư duy làm ăn của Real Madrid với vụ Diomande.

Cánh phải trên hàng công Real Madrid đã là một vấn đề trong thời gian tương đối dài. Rodrygo là cầu thủ gần nhất chơi thành công ở vị trí này, nhưng đó không phải vị trí sở trường của anh, và sự thành công rốt cuộc đến từ tài điều binh khiển tướng của HLV Carlo Ancelotti. Sau Rodrygo, Real thử Brahim Diaz ở vị trí đó nhưng không thành, và Franco Mastantuono bị “ép chín” quá sớm dẫn đến thất bại.

Cánh phải của Real Madrid đã không có một tiền đạo đá đúng sở trường trong nhiều năm

Với việc không thể sờ đến Michael Olise vì sự kiên quyết của Bayern Munich, Real Madrid quyết định nhảy vào vụ Diomande giữa lúc PSG đang gần thuyết phục anh này gia nhập. Lúc này Leipzig đã biết rõ rằng Diomande chỉ là “phương án B” của Real, nhưng như thế có nghĩa họ có lợi thế.

Leipzig có thể ép giá với Real bằng cách lấy sự quan tâm của PSG ra làm chỗ dựa, chưa kể trước PSG, Liverpool cũng đã từng chú ý đến cầu thủ này. Và tất nhiên họ biết rõ “Los Blancos” khao khát một tiền đạo cánh phải tới mức nào. Mọi yếu tố đều khiến một cầu thủ như Diomande cũng có mức phí “trên trời” như nhiều danh thủ đã khẳng định tiếng tăm.

Nhưng nếu vậy vì sao Florentino Perez, người đã luôn rất cứng rắn trong đàm phán, lại dễ chấp nhận mức giá 135 triệu euro của Diomande? Có lẽ nó đến từ việc bản thân Perez muốn có một Lamine Yamal của riêng ông. Kylian Mbappe đã trở thành siêu sao số 1 tại Bernabeu, nhưng đội bóng Hoàng gia chưa có một cầu thủ có thể làm say đắm cầu trường bằng những pha bóng ma thuật cá nhân, điều cả Mbappe và Vinicius không tạo ra.

Florentino Perez sẽ gần như không bao giờ có được Lamine Yamal, nhưng không có nghĩa Perez sẽ không cố tìm một cầu thủ tương tự

Perez có lẽ đã thấm được bài học Ronaldinho năm xưa và cũng không thể nào giấu được sự ghen tỵ khi Barcelona lại có Yamal, người giờ đã trở thành nhà vô địch World Cup. Diomande là một trong 3 cầu thủ rê dắt hay nhất châu Âu mùa qua chỉ sau Yamal và Jeremy Doku, nên có thể hiểu được Perez quyết tâm muốn có một cầu thủ như vậy như thế nào.

Dù đây chắc chắn là một thương vụ rủi ro, nhưng như chúng ta có thể thấy, Real Madrid vẫn có những tính toán trong sự lao đầu vào rủi ro này. Họ phải nhanh chân sở hữu một tài năng rất trẻ, hy vọng tài năng trẻ đó sẽ trở nên lớn lao như Yamal, để giải quyết một vị trí đã gây nhức nhối vài năm qua, và phải chịu trả đắt luôn thay vì trả đắt hơn nữa trong vài năm tới.