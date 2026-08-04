Bạn gái Vinicius diện đồ "mèo quyến rũ" gây sốt, vóc dáng săn chắc

Thương vụ bom tấn mang tên Vinicius Jr và sự xuất hiện của nàng WAG đình đám

Arsenal đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Vinicius Jr trong bối cảnh tương lai của anh tại Real Madrid trở nên bấp bấp do các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đi vào bế tắc. Nếu siêu sao người Brazil cập bến London, Pháo thủ không chỉ có một chân sút đẳng cấp thế giới mà còn đón chào thêm một nàng WAG vô cùng nổi tiếng.

Cổ động viên Arsenal đang rất hy vọng được nhìn thấy cô xuất hiện trên khán đài Emirates.

Bạn gái của anh, Virginia Fonseca (27 tuổi) là MC truyền hình nổi tiếng mang hai dòng máu Brazil - Mỹ. Người đẹp sở hữu vóc dáng săn chắc cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram lên tới 56 triệu người.

Bộ ảnh "mèo sexy" gây sốt và tình yêu mặn nồng của cặp đôi

Virginia từng khiến truyền thông bùng nổ khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành "nàng mèo" vô cùng táo bạo với bodysuit cúp ngực quyến rũ. Đáng chú ý, người đẹp còn đeo một chiếc vòng cổ có khắc dòng chữ "Vini Jr" để khẳng định chủ quyền tình cảm với tiền đạo tài hoa.

Bạn gái Vinicius Jr, Virginia Fonseca từng gây sốt khi hóa thân thành nàng mèo quyến rũ.

Dù mới hẹn hò chưa lâu và chưa tính đến chuyện kết hôn, Virginia khẳng định cô đang vô cùng hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu cùng Vinicius Jr. Sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ là điểm nhấn thu hút mọi ống kính nếu cập bến nước Anh.

Cô thường xuyên khoe vóc dáng săn chắc, vạn người mê.