Yamal & sứ mệnh dẫn dắt TBN vô địch World Cup 2026, thành bại tại… chấn thương

Chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm

World Cup 2026 được xem là cột mốc tiếp theo trên hành trình đưa Lamine Yamal trở thành siêu sao định hình cả một thế hệ. Sau màn trình diễn bùng nổ tại EURO 2024, cầu thủ chạy cánh của ĐT Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục khuấy đảo sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chấn thương của Yamal đến không đúng thời điểm

Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã bị đảo lộn bởi chấn thương gân kheo gặp phải trong giai đoạn cuối mùa giải cùng Barcelona. Tình huống tưởng chừng vô hại diễn ra trong trận gặp Celta de Vigo ngày 22/4. Chỉ vài giây sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định chiến thắng, Yamal bất ngờ ra dấu về phía ban huấn luyện rồi ngã xuống sân.

Những lo ngại nhanh chóng xuất hiện khi các báo cáo ban đầu cho rằng anh có thể bị rách gân kheo chân trái. Đây là dạng chấn thương có thể cần tới 8 tuần hồi phục và không đảm bảo cầu thủ đạt trạng thái thi đấu tốt nhất ngay sau khi trở lại.

Dù vậy, Barcelona và HLV Hansi Flick đều khẳng định Yamal vẫn có thể góp mặt tại World Cup, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của anh đối với tham vọng của đội tuyển Tây Ban Nha.

Mùa giải liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương

Đây không phải lần đầu tiên Yamal gặp vấn đề về thể trạng trong mùa giải 2025/26. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu 5 trận vì chứng đau vùng háng mãn tính (pubalgia), loại chấn thương thường gặp ở những cầu thủ thường xuyên thực hiện các pha đổi hướng và tăng tốc đột ngột.

Yamal đang chạy đua với thời gian để có thể thi đấu ở World Cup 2026

Vấn đề này từng trở thành nguyên nhân dẫn tới căng thẳng giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hồi tháng 9 năm ngoái. Khi ấy, Yamal làm tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia, khiến CLB xứ Catalunya chỉ trích việc cầu thủ không được chăm sóc đúng mức.

Chính vì vậy, Barcelona đặc biệt thận trọng với quá trình hồi phục của tài năng trẻ này trước thềm World Cup, nhằm tránh kịch bản tương tự tái diễn ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi

Cuối tháng 5, người hâm mộ phần nào yên tâm khi Yamal đăng tải đoạn video cho thấy anh đã trở lại tập luyện trên sân cỏ tại trung tâm huấn luyện Barcelona. Trong đoạn clip, cầu thủ trẻ thực hiện những động tác xử lý bóng khá thanh thoát, cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển thuận lợi.

Ngay sau đó, HLV Luis de la Fuente vẫn điền tên Yamal vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết đội ngũ y tế của Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã thống nhất không nên mạo hiểm sử dụng anh ở hai trận đầu vòng bảng. Nếu kịch bản này xảy ra, Yamal có thể chỉ xuất hiện ở trận cuối gặp ĐT Uruguay (7h, 27/6).

Dẫu vậy, De la Fuente vẫn lạc quan rằng học trò của mình có thể sẵn sàng từ rất sớm. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi chưa đạt 100% thể lực, Yamal vẫn có thể đóng góp đáng kể trong vai trò "siêu dự bị".

Lá bài quyết định của Tây Ban Nha

Ở vòng bảng, Tây Ban Nha được đánh giá đủ sức vượt qua các đối thủ như Cape Verde và Saudi Arabia ngay cả khi không có Yamal. Những phương án thay thế như Yeremy Pino, Victor Munoz, Alex Baena hay Mikel Oyarzabal mang lại chiều sâu đáng kể cho đội hình.

Yamal tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2024

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Tây Ban Nha nhiều khả năng phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Áo, Croatia, Bỉ cũng như 2 ông lớn khác là Anh và Pháp.

Ở những trận đấu đỉnh cao đó, phẩm chất tạo khác biệt của Yamal là điều không thể thay thế. Tại EURO 2024, anh từng ghi dấu ấn bằng những pha kiến tạo liên tiếp ở vòng knock-out cùng siêu phẩm để đời vào lưới Pháp tại bán kết.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đều mong chờ sự trở lại trọn vẹn của thần đồng Barcelona. Với kỹ thuật lắt léo, khả năng rê dắt xuất sắc và bản năng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, Yamal là mẫu cầu thủ khiến hàng triệu khán giả bật màn hình theo dõi World Cup.

Yamal bước sang tuổi 19 chỉ sáu ngày trước trận chung kết. World Cup 2026 vì thế có thể trở thành sân khấu hoàn hảo để Yamal khẳng định mình là tài năng thiên bẩm số một của bóng đá thế giới hiện tại. Điều duy nhất anh cần vượt qua lúc này chính là cuộc chiến với chấn thương.