Xác định 9 cặp đấu vòng knock-out World Cup

Kết quả của các bảng H, I và G giúp World Cup ấn định thêm 5 cặp đấu khác của vòng 32 đội, trong đó ĐKVĐ Argentina chạm trán Cape Verde.

Trước ngày 27/6, vòng 1/16 đã có 4 trận đấu được xác định là Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.

Sau loạt trận cuối bảng I, tới lượt Pháp và Na Uy biết danh tính đối thủ kế tiếp. Vị trí đỉnh bảng đưa thầy trò Didier Deschamps tới East Rutherford. Pháp sẽ gặp Thụy Điển, đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất đến hiện tại.

Dembele (trắng) ghi bàn mở tỷ số trong trận Na Uy – Pháp trên sân Foxborough, Boston, Mỹ ngày 26/6/2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, Na Uy đã chuẩn bị sẵn chuyến đi tới Arlington, khi thay đổi tới 10 vị trí ở đội hình xuất phát vào sáng 27/6 và để thua Pháp 1-4. Cán đích thứ nhì, Na Uy sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà, đội nhì bảng E. Đây là lần đầu tiên đội bóng châu Phi vào vòng loại trực tiếp của World Cup.

Cả hai màn so tài nêu trên đều diễn ra vào rạng sáng 1/7, theo giờ Hà Nội. Cặp đấu của hai đội bóng thuộc UEFA diễn ra lúc 4h, trong khi trận Na Uy gặp Bờ Biển Ngà bắt đầu từ 0h.

Tại bảng H, Cape Verde làm nên lịch sử bằng trận hòa không bàn thắng với Arab Saudi. Đảo quốc Tây Phi đứng nhì bảng với ba điểm sau ba lượt trận, xếp trên cả cựu vô địch Uruguay.

Trong lần đầu vào vòng knock-out World Cup, Cape Verde đối diện thử thách cực đại mang tên Argentina. Nhà đương kim vô địch thế giới thắng cả hai lượt trận đầu nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi và chắc chắn chiếm đỉnh bảng J mà không cần quan tâm đến kết quả của trận gặp Jordan ngày mai 28/6.

Lionel Messi mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina trong trận thắng Áo ở lượt hai bảng J World Cup 2026 trên sân Dallas ở Arlington, Texas ngày 22/6. Ảnh: Reuters

Ở vòng 1/16, Messi sẽ được trở về Miami, nơi anh cư trú kể từ khi chuyển đến MLS. Màn so tài giữa Argentina với Cape Verde diễn ra lúc 5h ngày 4/7.

Cũng liên quan đến bảng H, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay để chiếm vị trí nhất bảng và sẽ gặp đội nhì bảng J ở trận đấu tiếp theo. Chiến thắng của La Roja cũng gián tiếp giúp đội thứ ba bảng D Paraguay chính thức giành quyền vào vòng knock-out, theo xác nhận của FIFA. Đại diện Nam Mỹ sở hữu 4 điểm sau ba lượt trận của bảng D cùng hiệu số bàn thắng bại là -2.

Ở vòng 1/16, Paraguay chạm trán Đức lúc 3h30 sáng 30/6. Đội bóng bốn lần vô địch thế giới có 6 điểm nhờ những thắng lợi trước Bờ Biển Ngà và Curacao, qua đó sớm chiếm đỉnh bảng E trước một lượt đấu.

Cặp đấu thứ chín được xác định ở vòng knock-out là Australia gặp Ai Cập, sau khi đại diện châu Phi xếp nhì bảng G. Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu mà họ thoát thua ở phút cuối, do bàn thắng của Iran bị hủy vì lỗi việt vị. Iran xếp thứ ba với ba điểm và hiệu số 0, vẫn phải chờ kết quả các bảng còn lại. Trong khi đó, đội đầu bảng G là Bỉ chưa xác định được đối thủ ở vòng 32 đội.

Tính đến trước lượt cuối của ba bảng còn lại (J, K, L), đã có 28 đội chắc suất vào vòng knock-out. Các cặp đấu còn lại của vòng 32 đội sẽ được chốt sau khi những bảng đấu cuối cùng hoàn tất.

Vy Anh