World Cup nóng hậu trường: "5 nàng tiên" khoe sắc, nữ trọng tài khiến fan mê mẩn

World Cup 2026 không chỉ nóng bởi những trận cầu nghẹt thở mà còn bùng nổ với hàng loạt khoảnh khắc hậu trường gây sốt mạng xã hội toàn cầu. Từ bức ảnh gia đình tuyệt đẹp của minh tinh Jessica Alba, nữ trọng tài Katia Itzel khiến fan “đổ gục”, cho tới màn mang 26 cốc bia đi vào huyền thoại của CĐV Hà Lan… tất cả đang biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành lễ hội văn hóa và giải trí thực thụ.

Alba (người cầm điện thoại) vẫn rất trẻ trung

Jessica Alba cùng hai con gái “đốn tim” mạng xã hội

Một trong những hình ảnh lan truyền mạnh nhất 24 giờ qua là khoảnh khắc nữ diễn viên Hollywood Jessica Alba xuất hiện trên khán đài trận Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ cùng các con gái.

Diện bộ trang phục thể thao pha thời trang cực kỳ cá tính với áo crop-top đen khoét sâu phối cùng áo khoác Adidas trắng oversize, Jessica Alba nhanh chóng biến khu vực khán đài thành “sàn runway mini” giữa World Cup.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả chính là nhan sắc trẻ trung khó tin của ngôi sao 44 tuổi. Hàng loạt bình luận bùng nổ dưới các bài đăng:

“Đâu mới là mẹ của mấy cô gái này?”,“Jessica Alba gần như không già đi chút nào”, “Đây đúng nghĩa là soccer mom trong mơ, 5 cô gái như 5 nàng tiên”.

Dù tuyển Mỹ thua đau Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở phút bù giờ, nhưng Mỹ vẫn tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng D, bức ảnh gia đình của Jessica Alba vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc viral mạnh nhất World Cup tuần này.

Nữ trọng tài Katia Itzel khiến fan toàn cầu mê mẩn

Không phải cầu thủ, cũng chẳng phải WAGs, cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau trận Hà Lan gặp Tunisia lại là nữ trọng tài người Mexico Katia Itzel.

Trọng tài người Mexico Katia Itzel

Xuất hiện với phong thái cực kỳ tự tin, khả năng điều khiển trận đấu dứt khoát và thần thái đầy cuốn hút, Katia Itzel nhanh chóng trở thành “hiện tượng mạng” chỉ sau một đêm.

Các đoạn video cắt từ trận đấu thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và X. Nhiều người hâm mộ gọi cô là “nữ trọng tài hot nhất World Cup 2026”.

Đáng chú ý, FIFA còn thiết kế riêng cho Katia Itzel bộ trang phục có điểm nhấn màu xanh - trắng - đỏ nhằm tôn vinh quê hương Mexico của cô.

Từ một trọng tài giàu chuyên môn, Katia Itzel giờ đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng mới của bóng đá nữ thế giới.

Hai ngôi sao "phim người lớn" gây tranh cãi khi cổ vũ tuyển Mỹ

Hậu trường World Cup 2026 cũng bùng nổ với màn xuất hiện gây tranh cãi của hai ngôi sao "giải trí người lớn" Lisa Ann và Comatozze trên khán đài cổ vũ tuyển Mỹ.

Hai ngôi sao "phim người lớn" cổ vũ tuyển Mỹ

Chỉ với một bức ảnh chụp chung đăng tải lên mạng xã hội, cả hai nhanh chóng leo top xu hướng toàn cầu với hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng gọi đây là “màn giao thoa giữa hai thế hệ internet”, khi Lisa Ann đại diện cho thế hệ cũ còn Comatozze là gương mặt nổi bật của nền tảng nội dung mới.

CĐV Hà Lan mang 26 cốc bia gây sốt toàn cầu

Một trong những khoảnh khắc hài hước và khó tin nhất giải đấu đến từ một quán pub tại Scotland, nơi một cổ động viên Hà Lan khiến cả thế giới sửng sốt khi bê cùng lúc… 26 cốc bia.

Trình bê bia miễn chê của một người đàn ông trong quán bar

Không dùng khay, không làm đổ một giọt nào, người đàn ông này bình thản len qua đám đông trong tiếng reo hò kinh ngạc của toàn bộ quán bar.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều fan đùa rằng: “Đây không còn là cổ động viên nữa, đây là huyền thoại địa phương”.

Điều thú vị là sau chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước Thụy Điển, mạng xã hội dường như nói về “người vận chuyển bia” còn nhiều hơn cả trận đấu.