Hot girl Paraguay suýt “lộ sạch vòng 1” vì tuột áo, khán đài World Cup dậy sóng

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ đến từ những trận cầu nảy lửa dưới sân, mà còn từ những "bóng hồng" nóng bỏng trên khán đài. Mới đây, một nữ cổ động viên xinh đẹp đã trở thành tâm điểm chú ý sau sự cố trang phục dở khóc dở cười ngay trên mạng xã hội.

Nhan sắc nóng bỏng của Marisol Olmedo trên khán đài World Cup luôn thu hút mọi ánh nhìn

Nổi tiếng sau một đêm nhờ chiếc áo "hớ hênh"

Nhân vật đang khiến cộng đồng mạng xôn xao là Marisol Olmedo, hot girl mang dòng máu Paraguay. Trước đó, cô nàng đã sớm "gây bão" ngay từ trận đấu khởi động của đội nhà trước thềm giải đấu. Xuất hiện trên khán đài với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong quyến rũ, Marisol nhanh chóng lọt vào ống kính máy quay và thu về hàng chục nghìn lượt theo dõi chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, việc trung thành với phong cách gợi cảm đôi khi cũng đi kèm với những rủi ro "hú vía".

Khoảnh khắc "giật mình" trong thang máy

Mới đây, khi vừa đặt chân đến Bắc Mỹ để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quê nhà, Marisol đã tranh thủ quay một đoạn video ngắn (Instagram Story) bên trong thang máy để giao lưu với người hâm mộ.

Vì mải tương tác và nhún nhảy theo nhạc, chiếc áo quây ôm sát vốn đã rất mong manh của cô nàng bất ngờ bị tuột thấp xuống, khiến người đẹp suýt chút nữa đã lộ toàn bộ vòng một trước ống kính. Ngay khi phát hiện camera đang ghi lại khoảnh khắc "hớ hênh", hot girl Paraguay đã giật nảy mình, biến đổi sắc mặt và lập tức dùng tay kéo áo lên để chữa cháy.

Dù đoạn video chỉ diễn ra trong vài giây và đã được xử lý nhanh chóng, nhưng những cư dân mạng nhanh tay đã kịp chụp lại và chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn thể thao.

Sự cố không làm giảm độ "nhiệt"

Dù gặp phải sự cố trang phục khá ngượng ngùng, điều này dường như không hề làm giảm đi sự tự tin hay độ cuồng nhiệt của Marisol. Ngay sau đó, cô nàng tiếp tục xuất hiện trên tầng cao của sân vận động với một bộ cánh "kiệm vải" không kém để tiếp lửa cho các cầu thủ.

Dưới bài đăng của cô, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận tương tác hài hước: "Cảm ơn sự cuồng nhiệt của bạn, chính nhờ vía may mắn này mà đội nhà đã chiến thắng!" hay "Trận đấu trên sân rất hay nhưng góc khán đài của bạn còn hấp dẫn hơn".

Sau sự cố, hot girl Paraguay tuyên bố sẽ tiếp tục theo chân đội tuyển đến mọi trận đấu tại World Cup

Khi khán đài World Cup là bệ phóng nhan sắc

Câu chuyện của Marisol khiến người ta liên tưởng ngay đến Ivana Knoll, cựu Hoa hậu Croatia, người từng "làm mưa làm gió" tại kỳ World Cup trước nhờ những bộ trang phục táo bạo thách thức mọi quy định. Tại giải đấu năm nay, xu hướng các người đẹp tận dụng sức hút của bóng đá để lăng-xê tên tuổi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quyến rũ và phản cảm vô cùng mong manh. Sự cố của Marisol chính là lời cảnh báo vui cho các "bóng hồng" về việc lựa chọn trang phục an toàn hơn khi tham gia các hoạt động phát sóng trực tiếp.