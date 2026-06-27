"Sếp" Xuân Son dự đoán thế nào về trận Brazil - Nhật Bản ở World Cup?

Dự đoán táo bạo về Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026

Dù đang dồn toàn lực cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son vẫn theo sát từng nhịp đập của World Cup 2026. Trước câu hỏi về trận đại chiến giữa đội bóng quê hương Brazil và đối thủ khó chịu Nhật Bản tại vòng 32 đội (0h ngày 30/6), chân sút sinh năm 1997 không ngần ngại đưa ra nhận định đầy tự tin.

Xuân Son trả lời phỏng vấn sáng ngày 27/6.

"Tôi tin đội tuyển Brazil sẽ giành chiến thắng. Nhật Bản đã cải thiện rất nhiều, nhưng tôi tin vào đẳng cấp của các cầu thủ Brazil. Dự đoán của tôi là tỷ số 2-0 nghiêng về phía Brazil. Đó chắc chắn sẽ là một trận cầu mãn nhãn và tôi đang rất nóng lòng chờ đợi để theo dõi nó", Xuân Son chia sẻ khi trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập sáng ngày 27/6 của ĐT Việt Nam tại Hà Nội.

Trọng trách đặc biệt khi làm đội phó ĐT Việt Nam

Sáng ngày 27/6, ban huấn luyện ĐT Việt Nam chính thức công bố thành phần ban cán sự đội tuyển tại ASEAN Cup 2026 tới đây. Cụ thể, Xuân Son lần đầu góp mặt trong ban cán sự với vai trò đội phó của ĐT Việt Nam bên cạnh đội trưởng Quang Hải và đội phó Hoàng Đức.

Đây là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử ĐT Việt Nam khi một cầu thủ nhập tịch được tin tưởng giao phó trọng trách trong ban cán sự ĐTQG. Khi được hỏi về việc liệu đây có phải là bước ngoặt cho các cầu thủ nhập tịch tại Việt Nam, Xuân Son khiêm tốn bày tỏ: "Đây thực sự là một đặc ân.

Xuân Son và đồng đội ở ĐT Việt Nam tập luyện sáng ngày 27/6 tại Hà Nội.

ĐT Việt Nam đã có những bước tiến lớn và việc được trao trách nhiệm này cùng với những cái tên như Quang Hải hay Hoàng Đức là một vinh dự rất lớn. Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là thúc đẩy toàn đội tập luyện chăm chỉ và thi đấu với tinh thần cao nhất để đáp lại niềm tin của người hâm mộ".

Mục tiêu "săn" cúp tại ASEAN Cup

Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ ASEAN Cup trước, áp lực dành cho Xuân Son tại giải đấu lần này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, anh khẳng định các danh hiệu cá nhân chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu: "Mục tiêu của tôi vẫn là ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng chung cuộc của đội.

Nếu tôi ghi nhiều bàn thắng mà đội không giành cúp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Danh hiệu cá nhân xếp sau, điều tôi khao khát nhất lúc này là cùng đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch một lần nữa".

Sức mạnh từ "họng pháo" Tài Lộc và tham vọng của hàng công

Xuân Son cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh nhập tịch Tài Lộc và sự gắn kết của hàng công ĐT Việt Nam: "Tài Lộc xứng đáng có mặt ở đây vì cậu ấy đã nỗ lực hết mình. Với 5 năm sinh sống và cống hiến cho bóng đá Việt Nam, cậu ấy hiểu rất rõ môi trường này.

Tôi và các đồng đội đang cố gắng giúp Tài Lộc hòa nhập nhanh nhất để tạo nên sức mạnh cho hàng công của ĐT Việt Nam. Về sơ đồ chiến thuật hay nhân sự, đó là quyết định của HLV. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào chuyên môn để giúp đội bóng giành kết quả tốt nhất".