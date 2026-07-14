World Cup sắp tăng lên 64 đội: Cơ hội của ĐT Việt Nam có khả thi hay viển vông?

World Cup tăng lên thành 64 đội liệu có khả thi?

Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định Liên đoàn Bóng đá thế giới đang xem xét khả năng điều chỉnh World Cup từ 48 đội lên thành 64 đội sau thành công của World Cup 2026. Cần phải khẳng định rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay có nhiều trận đấu hấp dẫn và thu hút người xem.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Bởi vậy, khả năng World Cup tăng lên thành 64 đội là khả thi. Một câu hỏi được đặt ra là ĐT Việt Nam liệu có cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nếu World Cup có thêm 16 suất so với năm 2026? Đây là câu hỏi thực sự rất khó để trả lời bởi một vài yếu tố sau đây.

Thứ nhất, việc tăng từ 48 lên thành 64 đội mới là đề xuất cá nhân của chủ tịch Infantino cùng một vài thành viên cấp cao của FIFA. Để trở thành hiện thực, đề xuất này cần được chuẩn bị phương án kỹ lưỡng và vượt qua rất nhiều vòng xét duyệt mới có thể trở thành hiện thực.

Ví dụ như phương án tăng từ 32 lên thành 48 đội tại World Cup 2026 được thai nghén từ khá lâu và chỉ được thông qua vào ngày 10/1/2017, tức là cách thời điểm bây giờ tới 9 năm. Nếu áp dụng vào câu chuyện hiện tại, khả năng thời điểm World Cup có 64 đội có lẽ phải đợi tới năm 2034.

Khoảng thời gian ấy quá lâu đối với những cầu thủ đang thi đấu ở thời điểm hiện tại. Có lẽ chỉ có Lamine Yamal (Tây Ban Nha) hay Ayyoub Bouaddi (Morocco) còn thi đấu. Chiếu sang ĐT Việt Nam, các tuyển thủ ở thời điểm này đã giải nghệ và lứa mới đã lên. Bởi vậy, rất khó để nói ĐT Việt Nam có cơ hội giành vé dự World Cup với thể thức 64 đội ở VCK World Cup hay không.

Cơ hội của ĐT Việt Nam ra sao?

Trong trường hợp hiệu suất làm việc của FIFA tăng đột biến để phục vụ cho kỷ niệm 100 năm World Cup, đề xuất 64 đội dự VCK World Cup sẽ được áp dụng ngay ở kỳ World Cup tiếp theo, cơ hội của ĐT Việt Nam sẽ ra sao?

Cơ hội dự World Cup cho các đội nhỏ như Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều nếu FIFA đồng ý nâng World Cup lên thành 64 đội

Nếu theo cơ cấu giống như FIFA tăng từ 32 lên 48 đội, châu Á dự kiến sẽ có thêm 4 suất dự World Cup, tức là tăng lên thành 12,5 suất. Khi ấy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ phải tính toán lại thể thức vòng loại. Tại World Cup 2026, vòng loại châu Á có tới 4 vòng.

Tuy nhiên, vòng loại thứ nhất (20 đội có thứ hạng thấp nhất) và vòng loại thứ hai (10 đội lọt qua vòng 1 và 26 đội đứng đầu châu Á) sẽ không thay đổi. Vấn đề của ĐT Việt Nam vẫn sẽ nằm ở khâu này, đó là vượt qua được vòng loại thứ hai hay không. Trong lịch sử, “Những chiến binh Sao vàng” mới chỉ có một lần làm được điều này tại vòng loại World Cup 2022.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam vượt qua được vòng loại thứ hai, “Những chiến binh Sao vàng” sẽ phải chờ xem thể thức ở vòng thứ ba như thế nào. Cũng cần phải nói thêm rằng đội hình của ĐT Việt Nam sẽ có nhiều sự thay đổi so với hiện tại khi vòng loại World Cup 2030 đi tới chặng cuối.

Lúc ấy, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, Tiến Linh sẽ đều ngoài 30 tuổi và có lẽ giấc mơ World Cup sẽ cần tới lứa cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên… viết tiếp.

Tóm lại, câu chuyện World Cup tăng lên từ 48 thành 64 đội vẫn còn rất mông lung. Nhưng nếu nhìn vào điểm tích cực, cơ hội để ĐT Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ tăng lên đáng kể nếu điều này xảy ra. Vấn đề là "Những chiến binh Sao vàng" liệu có nắm bắt được thời cơ hay không.