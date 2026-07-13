FIFA xác nhận lên phương án World Cup gồm 64 đội: Tương lai rộng mở cho tuyển Việt Nam

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Infantino xác nhận các cuộc thảo luận chi tiết về thể thức 64 đội sẽ chính thức được các bộ phận liên quan tiến hành ngay sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại. Vị Chủ tịch FIFA giải thích quyết định này xuất phát từ mong muốn tạo ra một sân chơi đa dạng hơn.

“Mỗi quốc gia đều có quyền nuôi dưỡng giấc mơ tham dự World Cup. Bạn có thể thấy chất lượng của các đội tuyển hiện nay đang ngày càng đồng đều và được nâng cao. Nếu không trao cho các quốc gia nhỏ cơ hội tham gia, họ sẽ thiếu đi động lực để tiếp tục cải thiện và phát triển”, Infantino nói.

Người đứng đầu bóng đá thế giới cũng đánh giá việc mở rộng lên 48 đội là một "quyết định thành công 100%", nhờ vào hiệu ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế, từ đó tạo tiền đề cho những bước tiến xa hơn. Được biết, ý tưởng về một giải đấu quy mô 64 đội đã bắt đầu được FIFA đưa ra mổ xẻ vào tháng 9/2025, ngay sau khi họ nhận được đề xuất chính thức từ các nhà lãnh đạo bóng đá Nam Mỹ.

Nhiều ấn phẩm lớn đều khẳng định trong năm nay, FIFA sẽ chính thức chốt phương án mở rộng. Nếu không có gì thay đổi, vòng chung kết sắp tới sẽ có sự hiện diện của 64 đội tuyển chia thành 16 bảng.

Sẽ có thêm 16 suất dự vòng chung kết nếu như tăng số đội tham dự lên 64

World Cup 2030 sẽ diễn ra theo thể thức đa châu lục độc nhất vô nhị với 6 quốc gia đăng cai trải dài khắp 3 lục địa. Cụ thể, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ vinh dự tổ chức 3 trận đấu mở màn. Phần còn lại của giải do Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đồng đăng cai.

Việc FIFA liên tục muốn tăng số lượng đội tham dự cho thấy rõ tham vọng biến World Cup thành một ngày hội bóng đá thực sự của toàn nhân loại. Một khi đề xuất 64 đội được thông qua, đây chắc chắn sẽ là một thách thức khổng lồ về mặt hậu cần và công tác tổ chức. Tuy nhiên, nó đồng thời cũng là một món quà tuyệt vời, thắp sáng hy vọng vươn ra biển lớn cho các nền bóng đá nhỏ và đang phát triển như Việt Nam.

Tại châu Á, dự kiến số lượng các suất tham dự vòng chung kết sẽ được tăng thêm 2-3 suất. Những quốc gia tiệm cận nhóm dẫn đầu như Việt Nam, Bahrain, Thái Lan, Indonesia… có thể cạnh tranh để chen chân vào nhóm dự VCK.