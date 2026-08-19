Nhận định bóng đá Việt Nam - Malaysia: Không được phép chủ quan (Bán kết AFF Cup)

Lợi thế lớn, nhưng chưa thể an tâm

Chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về. Với kết quả này, ĐT Việt Nam chỉ cần tránh một thất bại với cách biệt từ 2 bàn trở lên là có thể giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, chính lợi thế ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu các cầu thủ chủ quan hoặc nhập cuộc với tâm lý đã nghĩ đến trận chung kết.

ĐT Việt Nam nắm lợi thế lớn trước bán kết lượt về AFF Cup 2026.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng trả giá đắt trước chính Malaysia vì chủ quan. Tại bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách nhưng sau đó lại thua 2-4 tại Mỹ Đình, qua đó bị loại với tổng tỷ số 4-5. Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Malaysia hiện không còn gì để mất. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe buộc phải tấn công và tìm kiếm bàn thắng ngay tại Mỹ Đình nếu muốn lật ngược tình thế.

Thất bại 0-2 trên sân nhà khiến Malaysia rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Nếu muốn kéo trận đấu vào hiệp phụ, "Harimau Malaya" phải thắng với cách biệt 2 bàn. Còn nếu muốn giành vé vào chung kết ngay sau 90 phút, họ cần thắng cách biệt 3 bàn. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi Malaysia đang chịu tổn thất lớn về lực lượng.

Wan Kuzain đã trở lại Mỹ để thi đấu cho CLB. Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal cũng không thể góp mặt do những vấn đề khác nhau. Chưa hết, Rodney Celvin dính chấn thương ngay phút 16 ở trận lượt đi và phải rời sân sớm.

Khủng hoảng nhân sự khiến HLV Tan Cheng Hoe càng khó khăn trong việc lựa chọn đội hình. Tuy nhiên, không vì thế mà ĐT Việt Nam được phép đánh giá thấp đối thủ. Ở trận lượt đi, Malaysia đã cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Những cầu thủ trẻ của đội chủ nhà nhiều thời điểm kiểm soát bóng tốt, tạo ra sức ép và khiến ĐT Việt Nam phải chống đỡ khá vất vả.

Đừng để Malaysia tạo ra bất ngờ

Điều đáng lo nhất với ĐT Việt Nam lúc này không nằm ở cách biệt hai bàn, mà là tâm lý thi đấu. Malaysia chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần hoàn toàn khác. Không còn đường lùi, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép ngay từ những phút đầu nhằm tìm bàn thắng. Nếu ĐT Việt Nam để đối thủ ghi bàn sớm, áp lực tại Mỹ Đình sẽ lập tức tăng lên.

Khi ấy, cách biệt 2 bàn không còn là lợi thế quá an toàn về mặt tâm lý. Bởi vậy, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ yêu cầu các học trò thi đấu tỉnh táo, chắc chắn và không mạo hiểm trong những phút đầu. ĐT Việt Nam không cần phải ghi bàn bằng mọi giá, càng không cần đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao. Quan trọng nhất là không để Malaysia có cơ hội tạo ra thế trận mà họ mong muốn.

Đây cũng là lúc bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik cần được thể hiện. Một trận đấu thực dụng, chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận có lẽ phù hợp hơn với ĐT Việt Nam. Khi Malaysia buộc phải tấn công, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương sẽ xuất hiện. Đó là thời điểm Xuân Son, Đình Bắc hay Hoàng Hên có thể phát huy khả năng phản công.

Mục tiêu lớn nhất của ĐT Việt Nam là giành vé vào chung kết và bảo toàn lực lượng, chứ không nhất thiết phải thắng thật đậm. Thậm chí, nếu cần thiết, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chấp nhận một trận đấu không quá đẹp mắt để bảo toàn lợi thế. Nhưng trước khi nghĩ đến hai trận chung kết, ĐT Việt Nam phải hoàn thành nốt nhiệm vụ tại Mỹ Đình.

Lợi thế 2-0 là rất lớn, nhưng chưa phải tấm vé chung kết. Malaysia đang bị dồn vào chân tường và sẽ chiến đấu với tất cả những gì còn lại. Vì vậy, không được phép chủ quan chính là yêu cầu quan trọng nhất dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận đấu này.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số 2-0

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Việt Anh, Thành Chung; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ; Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc.

ĐT Malaysia: Azri Ghani; Shamsul Fazili, Rodney Celvin, Ubaidullah; Matthew Davies, Nooa Laine, Aguero, Mohd Asrul; Pavithran, Paulo Josue, Sumareh.