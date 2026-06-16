Đất nước bé bằng 1/82 Việt Nam gây sốc tại World Cup: Bài học đắt giá cho Tây Ban Nha

Cape Verde tạo “địa chấn” trước Tây Ban Nha

Như vậy là bất ngờ đáng chú ý đầu tiên đã xuất hiện tại World Cup 2026. Một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu, ĐT Tây Ban Nha đã bị “tí hon” Cape Verde cầm hòa trong ngày ra quân với tỉ số 0-0. Đội đương kim vô địch châu Âu không ra quân với đội hình mạnh nhất bởi HLV De La Fuente muốn cho Yamal – Williams có thêm thời gian hồi phục sau chấn thương.

Cape Verde làm nên lịch sử trước Tây Ban Nha

Ông thầy người Tây Ban Nha không lường trước được bản lĩnh của đại diện từ châu Phi. Cape Verde gần như chỉ phòng ngự từ đầu đến cuối nhưng vẫn có được 1 điểm ra về. Hãy nhìn qua một chút về thông số của trận đấu này để hiểu thêm về chiến công của Vozinha cùng các đồng đội.

Theo thống kê, ĐT Tây Ban Nha cầm bóng tới 74% thời lượng của trận đấu, dứt điểm 27 lần, đá phạt góc 11 lần, chuyền bóng 801 lần trong đó 443 lần ở 1/3 phần sân của đối thủ, chạm bóng 51 lần trong vòng cấm của đối thủ và chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,29.

Trong khi đó, Cape Verde cầm bóng chỉ 26% thời lượng của trận đấu, chuyền bóng 279 lần, tức là kém hơn gần 3 lần so với Tây Ban Nha và chỉ chuyền chuẩn 73%. Con số này bên phía Tây Ban Nha là 92%.

Thế nhưng tất cả những con số trên trở nên vô nghĩa khi Tây Ban Nha không thể chọc thủng lưới đối phương. Cầm bóng, sút nhiều để làm gì khi mà thứ quan trọng nhất lại không xuất hiện? Vậy điều gì đã xảy ra, Tây Ban Nha quá dở hay Cape Verde quá hay? Hãy cùng phân tích.

Tận dụng tốt điểm mạnh

ĐT Cape Verde có thể làm nên lịch sử trước ĐT Tây Ban Nha là nhờ vào việc họ tận dụng tốt điểm mạnh của mình. Đó là sự khác biệt về thể lực so với đối thủ. Mặc dù độ tuổi trung bình của Cape Verde cao hơn hẳn so với Tây Ban Nha (29,7 tuổi so với 25,7 tuổi) và chiều cao trung bình của đôi bên khá tương đồng nhưng thể lực của đôi bên khác xa.

Cape Verde làm rất tốt việc phong tỏa và tranh chấp tay đôi

Các cầu thủ Cape Verde rất dày người và có nền tảng thể lực tốt nên họ di chuyển để bọc lót rất nhanh. Ban đầu, Tây Ban Nha định chơi ban bật ngắn nhưng chỉ sau 15 phút đầu tiên, họ nhận ra chiến thuật này đã phá sản hoàn toàn trước khả năng bọc lót và tranh chấp tay đôi của đối thủ.

Nhưng nếu nghĩ rằng Cape Verde chỉ có thể lực là sai lầm hoàn toàn. Họ nghiên cứu rất kỹ cách chơi của Tây Ban Nha nên sắp xếp đội hình rất chuẩn. Họ dàn quân rất đông trước vòng cấm và hai trung vệ chơi rất gần với thủ môn Vozinha. Lối chơi này khiến cho ĐT Tây Ban Nha không thể vỗ mặt mà chỉ có thể tạt cánh từ biên. Đó không phải là thế mạnh của đại diện từ châu Âu. Buộc đối thủ phải dùng sở đoản để thi đấu đã là thành công cực lớn.

Không những vậy, Cape Verde còn có một thống kê cực kỳ đáng chú ý. Cả trận, họ chỉ phạm lỗi đúng 1 lần! Đó là thành tích tốt nhất tại VCK World Cup kể từ năm 1966 tới nay. Điều này đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha hầu như không được đá phạt và mất hẳn đi một miếng đánh hoặc cơ hội dứt điểm.

Tất nhiên, Cape Verde cũng gặp may trong trận đấu này khi Ferran Torres sút bóng vào xà ngang ở khoảng cách 5m. Thế nhưng, may mắn chỉ tới với những ai có thực lực.

Nên nhớ rằng, Cape Verde giành vé dự World Cup sau khi đứng nhất bảng D tại vòng loại châu Phi. Họ hơn ĐT Cameroon, đội bóng có cực nhiều hảo thủ đang chơi tại châu Âu như Mbeumo, Baleba, Onana, tới 4 điểm để đoạt tấm vé duy nhất của bảng đấu.

Bởi vậy, bất kỳ ai coi thường sức mạnh của Cape Verde đều cần phải xem lại. Đội bóng này không có cầu thủ nổi tiếng nhưng có lối chơi tập thể và rất kỷ luật. Đó là điểm mạnh cần có tại một giải đấu lớn như World Cup.

Tây Ban Nha và những nỗi lo

Thực ra, trận hòa này chưa phải là điều gì quá to tát với thầy trò HLV De La Fuente bởi họ còn 2 trận đấu ở phía trước. Tuy nhiên, những sai lầm ở trận đấu này cần phải được sửa chữa gấp nếu như “Bò tót” muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Đầu tiên là khả năng gây áp lực cần phải được cải thiện. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng không có nhiều tình huống đột biến. Khi không được chơi theo kiểu ban bật nhóm nhỏ, Tây Ban Nha không biết phải làm gì. Rodri hay Pedri thường xuyên mở cánh nhưng Gavi hay Ferran Torres lại chả mấy khi bứt tốc. Tình hình chỉ được cải thiện khi Lamine Yamal xuất hiện trên sân.

Thứ hai, Tây Ban Nha phải cải thiện khả năng dứt điểm. Các tiền đạo như Oyarzabal hay Ferran Torres không được phép bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong vòng cấm như vậy. Các cầu thủ Tây Ban Nha khá ham sút xa nhưng tất cả đều không tạo ra được nguy hiểm. Sút xa vừa tốn lực, vừa mất cơ hội mà lại không hiệu quả, có lẽ “Bò tót” cần tìm cách chơi hợp lý hơn.

Thông số trận đấu