Vinicius lập cú đúp, cùng Messi & SAO ĐT Đức dẫn đầu danh sách tham gia bàn thắng

Brazil đã hoàn tất chiến dịch vòng bảng với trận thắng đậm 3-0 trước Scotland. Kết quả này giúp Brazil đoạt ngôi đầu bảng C, đây đã là kỳ World Cup thứ 12 liên tiếp họ đứng nhất vòng bảng.

Vinicius đã có 4 bàn & 1 kiến tạo cho Brazil sau 3 trận vòng bảng

Vinicius đã ghi một cú đúp trong hiệp 1 để bảo đảm cho Brazil có thế trận thuận lợi. Anh mở điểm cho "Selecao" ở phút thứ 7 sau khi Rayan tận dụng sai lầm mất bóng của McKenna, và đến phút bù giờ hiệp 1 siêu sao của Real Madrid đánh đầu từ quả tạt của Guimaraes. Vinicius thậm chí suýt được hat-trick, nhưng bàn thắng phút 22 của anh bị tước do phạm lỗi với Hendry.

Sau vòng bảng, Vinicius đã có 4 bàn & 1 kiến tạo, cả 3 trận anh đều ghi bàn cho Brazil và cho thấy vai trò chủ chốt trên hàng công của đội tuyển Nam Mỹ. Thậm chí cho tới trước khi Matheus Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil trước Scotland nhờ pha kiến tạo của Guimaraes, các bàn thắng trước đó của Brazil đều đã có dấu giày của Vinicius, bao gồm pha đá bồi của Cunha trước Haiti sau khi thủ môn đẩy ra cú đá của Vinicius.

Hiện ngoài Vinicius có 2 cầu thủ khác đã có 5 tình huống tham gia bàn thắng. Lionel Messi đã ghi cả 5 bàn thắng Argentina ghi được từ đầu World Cup, trong khi Denis Undav 2 trận vào sân từ ghế dự bị đã có 3 bàn & 2 kiến tạo. Undav thậm chí chưa đá đủ 1 giờ đồng hồ trên sân kể từ đầu giải, cho thấy sự lợi hại đáng sợ của chân sút đang đá cho Stuttgart.

Trên bảng xếp hạng cuộc đua Vua phá lưới, Vinicius đang ngang bằng Kylian Mbappe và Erling Haaland với cùng 4 bàn thắng nhưng anh đã đá xong vòng bảng, trong khi 2 cầu thủ kia cũng như Messi đều vẫn còn 1 trận vòng bảng. Dù vậy cả 3 đội của các siêu sao này đều đã đoạt vé đi tiếp nên có thể họ sẽ không ra sân ở lượt cuối.

Trong lịch sử dự World Cup, Brazil đã có 4 cầu thủ trước đây ghi bàn ở tất cả các trận vòng bảng gồm Jairzinho (1970), Romario (1994), Ronaldo & Rivaldo (2002). Đó đều là những năm Brazil vô địch, và bây giờ Vinicius đã nối tiếp truyền thống ấy, có lẽ đây là điềm lành cho "Selecao"?