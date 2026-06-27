Vỡ òa "tí hon" Cape Verde được Tây Ban Nha giúp sức, đấu Argentina - Messi vòng 1/16 World Cup

Tây Ban Nha giữ ngôi đầu, "né" Argentina ở vòng 1/16

Sau khi giành quyền vào vòng knock-out cùng ngôi đầu bảng J sớm 1 lượt trận, Argentina sẽ đối đầu đội nhì bảng H ở vòng 1/16. Trước lượt trận cuối, Tây Ban Nha đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng Saudi Arabia 4-0, qua đó dẫn đầu bảng với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, trong khi Saudi Arabia đứng cuối với 1 điểm nhưng chưa hết cơ hội.

Tây Ban Nha sẽ không phải đụng độ Argentina sớm

Điều này đồng nghĩa, nếu thua Uruguay, Tây Ban Nha có thể rơi xuống nhì bảng, và người hâm mộ có thể chứng kiến cuộc chạm trán giữa nhà vô địch EURO với đương kim vô địch World Cup - trận đấu được xem như "chung kết sớm" của giải.

Tuy nhiên, viễn cảnh đó không xảy ra. Trong thế trận chặt chẽ, Tây Ban Nha chỉ đánh bại Uruguay 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Baena cuối hiệp 1.

Chung cuộc, thầy trò HLV De La Fuente khép lại hành trình bảng H với ngôi đầu (7 điểm/3 trận), qua đó ghi danh vào vòng 1/16. Quan trọng hơn, họ cũng tránh được Argentina và chạm trán đội nhì bảng J (Algeria hoặc Áo) vào 2h ngày 3/7 trên sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ).

Tây Ban Nha giúp "tí hon" Cape Verde làm nên lịch sử

Tây Ban Nha còn gián tiếp mang đến niềm vui cho Cape Verde. Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng châu Phi hòa Saudi Arabia 0-0. Với 3 điểm/3 trận, Cape Verde chính thức soán ngôi nhì bảng H từ tay Uruguay (2 điểm), đồng thời ghi danh vào vòng knock-out World Cup.

Cape Verde vượt qua vòng bảng trong lần đầu tiên dự World Cup

Đây là kỳ tích lịch sử của đội tuyển đến từ đảo quốc có dân số vỏn vẹn 530.000 người, mới lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thách thức thực sự dành cho Cape Verde tại vòng 1/16 khi họ phải chạm trán đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi vào 5h ngày 4/7. Dù kết quả trận đấu ra sao, thủ môn Vozinha và đồng đội cũng đã trải qua hành trình đáng nhớ, vượt qua vòng bảng và được so tài với đội bóng số 1 thế giới.

Xếp hạng bảng H chung cuộc