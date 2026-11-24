U17 Việt Nam đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 tối ngày 23/11. Ba lần bị đối thủ dẫn trước, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì tìm bàn gỡ nhờ Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang.

HLV Cristiano Roland tự hào về tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ U17 Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù chưa đạt được điều mong muốn, nhà cầm quân người Brazil vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi chiến đấu đến những phút cuối để giữ lại một điểm.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland tự hào về tinh thần chiến đấu

Đánh giá về sự khác biệt thể hình giữa hai đội, HLV Cristiano Roland thẳng thắn nhìn nhận U17 Việt Nam gặp bất lợi trước U17 New Zealand. Tuy nhiên, việc ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ có ưu thế rõ rệt về sức mạnh cũng là điều khiến ông hài lòng.

“Điều mọi người có thể dễ dàng nhận ra là sự khác biệt về thể chất, vóc dáng giữa hai đội. U17 New Zealand có lợi thế đó. Nhưng chúng tôi đã ghi được ba bàn trước một đội bóng mạnh hơn về thể chất và chiến đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Tại World Cup lần này, U17 Việt Nam đã ghi tổng cộng năm bàn vào lưới những đối thủ có ưu thế thể chất rất lớn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ”, ông Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland cũng xem những trải nghiệm tại World Cup là bài học quan trọng cho các cầu thủ trẻ. Theo ông, cảm xúc khi ghi bàn ở sân chơi lớn rất đặc biệt, nhưng các học trò cần nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung để tiếp tục thi đấu và hoàn thiện bản thân.

“Ghi bàn ở một kỳ World Cup là cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành”, HLV Cristiano Roland nói.

Nguyễn Lực trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand.

Nguyễn Lực, Đại Nhân, Duy Khang tự hào vì màu cờ sắc áo

Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng của U17 Việt Nam khi ghi bàn từ tình huống đá phạt ở phút 49, giúp đội nhà gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền vệ này tại FIFA U17 World Cup 2026, đưa Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup.

Dù vậy, Nguyễn Lực không giấu được sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam chưa thể giành trọn 3 điểm. Tiền vệ này cho rằng toàn đội cần tự tin hơn, phối hợp tốt hơn và hạn chế những sai lầm cá nhân.

Trong khi đó, Lê Trọng Đại Nhân, người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58, đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Tiền đạo thuộc biên chế Thể Công cho rằng chênh lệch thể hình khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn ở một số tình huống cố định, nhưng việc đội bóng 3 lần tìm được bàn gỡ cho thấy các cầu thủ không từ bỏ hy vọng.

Trương Nguyễn Duy Khang, chủ nhân bàn thắng ấn định tỷ số 3-3, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Cầu thủ PVF xúc động chia sẻ rằng mỗi lần nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân, anh lại có thêm động lực để tiếp tục chạy và cống hiến.

“Tôi rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ ở đây, tôi lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng tôi cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia”, Duy Khang bày tỏ.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cũng ghi nhận tinh thần quả cảm của tập thể, đồng thời thừa nhận bản thân chưa có màn trình diễn tốt. Anh cho biết HLV Cristiano Roland đã động viên các cầu thủ tiếp tục cố gắng, thi đấu hết sức và sẵn sàng điều chỉnh nhân sự khi cần thiết.

Ở lượt trận cuối bảng G, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali ngày 26/11. HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích đối thủ, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để chuẩn bị phương án phù hợp, với mong muốn các học trò có thêm màn trình diễn đáng nhớ và nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.