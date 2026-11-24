Everton hành quân tới sân Brentford với quyết tâm giành chiến thắng để chen chân vào top 5. Dù vậy, thầy trò HLV David Moyes đã nhận "gáo nước lạnh" khi để đối thủ liên tiếp ghi 2 bàn trong 3 phút (từ phút 23 tới phút 26). Tác giả cả 2 pha lập công này cho Brentford là Lewis-Potter.

Brentford đại thắng

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, không những không tìm được bàn thắng, Everton còn chơi thiếu người vì Tarkowski nhận thẻ đỏ.

Bước sang hiệp 2, 10 cầu thủ đội khách gần như bất lực trong việc chống đỡ sức mạnh tấn công như vũ bão từ Brentford. Kết quả, lần lượt Janelt (67') và Carvalho (90') ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 nghiêng về "Bầy ong".

Sau 11 vòng, Brentford xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (17 điểm), còn Everton đứng thứ 9 với 1 điểm ít hơn.

Chung cuộc: Brentford 4-0 Everton

Ghi bàn:

Lewis-Potter 23' 26', Janelt 67', Carvalho 90'

Thẻ đỏ: Tarkowski 40'

Đội hình xuất phát:

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Ouattara, Damsgaard, Anthony, Wilson

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, Dewsbury-Hall, George, Barry