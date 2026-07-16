Vợ Messi "bật tung cảm xúc", ăn mừng chồng lần thứ 3 vào chung kết World Cup

Rạng sáng nay (ngày 16/7 theo giờ Việt Nam), hàng triệu con tim yêu bóng đá xứ sở Tango đã vỡ òa khi đội tuyển Argentina lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 tại SVĐ Mercedes-Benz (Atlanta). Ngay trên khán đài VIP, Antonela Roccuzzo người vợ tào khang của siêu sao Lionel Messi đã bật khóc nức nở trước khi cùng các con tạo nên màn ăn mừng bùng nổ gây bão mạng xã hội.

Vợ Messi và 3 con trai trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trên khán đài

Cơn đau tim tại Atlanta và khoảnh khắc vỡ òa của "chị đại"

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã diễn ra theo kịch bản không dành cho những người yếu tim. Bị đối thủ dẫn trước và bế tắc trong phần lớn thời gian, nhà đương kim vô địch thế giới phải cậy nhờ đến khoảnh khắc thiên tài của thủ lĩnh số 10. Với cú đúp kiến tạo đẳng cấp cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ở những phút cuối, Messi đã kéo Albiceleste từ "cửa tử" trở về, hiên ngang giật tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Antonela Roccuzzo nhòe lệ vì hạnh phúc. Gánh nặng tâm lý đè nặng suốt hơn 80 phút thi đấu nghẹt thở đã hoàn toàn được cởi bỏ. Ở tuổi 38, bà mẹ ba con vẫn chiếm trọn spotlight trên khán đài khi diện chiếc áo đấu Argentina dáng crop-top đầy cá tính và quyến rũ, khoe trọn cơ bụng săn chắc thành quả của nhiều năm kiên trì tập luyện.

Bài đăng thu hút tương tác của Antonela

Bài đăng triệu "like" và sự đồng điệu của gia đình nhỏ

Ngay sau trận đấu, Antonela đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân chuỗi hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Cả bốn mẹ con đều diện trang phục áo đấu sọc xanh-trắng đồng điệu, rạng rỡ ăn mừng chiến tích vĩ đại của người chồng, người cha.

Nàng WAGs quyền lực nhất thế giới nghẹn ngào chia sẻ dòng trạng thái: "Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (Tạm dịch: Cảm ơn Chúa! Tiến lên nào Argentina! Bước vào CHUNG KẾT rồi!). Bài viết ngay lập tức thu về hàng triệu lượt tương tác từ người hâm mộ toàn cầu, ca ngợi cô là "bùa hộ mệnh" và là hậu phương vững chắc nhất của Messi.

Cột mốc lịch sử độc nhất vô nhị

Đây là cột mốc vĩ đại khẳng định vị thế độc tôn của Lionel Messi trong lịch sử bóng đá thế giới. Với việc chính thức ra sân tại giải đấu năm nay, El Pulga đã đi vào huyền thoại với tư cách là cầu thủ tham dự 6 kỳ World Cup. Messi hiện đã sở hữu tổng cộng 21 bàn thắng qua các kỳ đại hội, đứng số 1 ở vị thế cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Antonela như "lá bù may mắn" của Messi và Argentina

Đối với cá nhân Antonela, đây là lần thứ 3 cô được trực tiếp đứng trên khán đài chứng kiến chồng mình bước vào trận chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ giọt nước mắt tiếc nuối của tuổi trẻ tại Brazil 2014, đến đỉnh cao vinh quang ngập tràn hạnh phúc tại Qatar 2022, và giờ đây là màn khiêu vũ cuối cùng tại Bắc Mỹ 2026. Hành trình lịch sử của Messi luôn có hình bóng của Antonela từ những ngày thanh xuân mộc mạc cho đến khi trở thành "Đệ nhất phu nhân" kiêu hãnh của thế giới bóng đá.

Hướng tới trận chiến tối thượng với Tây Ban Nha

Chiến thắng nghẹt thở trước người Anh đã chính thức đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Đối thủ cuối cùng trên con đường bảo vệ ngai vàng của thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha.

Hình ảnh Messi ở 3 kỳ World Cup mà anh giành quyền vào chung kết

Trận chung kết trong mơ này sẽ diễn ra vào 2h, 20/07 (giờ Việt Nam) tại vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey. Người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy Antonela cùng các con một lần nữa bước xuống mặt cỏ để cùng Messi nâng cao chiếc cúp vàng vinh quang.