Argentina hạ Anh bằng bản lĩnh nhà vô địch, Messi tỏa sáng bằng sự vĩ đại

Argentina và Anh đã tạo nên trận bán kết World Cup đầy kịch tính, nơi cảm xúc thay đổi liên tục. Trận đấu diễn ra đúng với những gì người hâm mộ chờ đợi ở một cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá lớn: căng thẳng, quyết liệt và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, những điểm yếu của tuyển Anh trong các trận cầu lớn lại xuất hiện đúng thời điểm quan trọng nhất.

“Tam sư” tưởng như đã chạm tay vào trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 khi dẫn trước 1-0 đến phút 85. Tuy nhiên, Argentina một lần nữa cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trong 6 phút 24 giây, nhờ các pha lập công của Enzo Fernandez (85’) và Lautaro Martinez (90+2).

Cuối cùng, lịch sử lại lặp lại. Hành trình chấm dứt 60 năm chờ đợi chức vô địch World Cup của tuyển Anh tiếp tục kéo dài.

Messi lại lên tiếng khi Argentina cần nhất

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro từng tuyên bố: "Ai yêu bóng đá đều yêu mến Messi", và tất cả lại có cơ hội thốt lên câu nói này sau trận bán kết World Cup.

Có thời điểm. tưởng như hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ hai của Messi sẽ kết thúc trong thất vọng. Khi trận đấu còn khoảng 7 phút, Messi phải lùi sâu về phía giữa sân để tranh chấp một quả bóng với Nico O’Reilly, cầu thủ trẻ hơn anh 18 tuổi. Anh đã chạm bóng trước đối thủ, nhưng khoảnh khắc đó cho thấy Messi đang phải nỗ lực rất nhiều trong một trận đấu mà Argentina gặp khó khăn.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Messi không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Anh vẫn có những pha xử lý kỹ thuật và khả năng sáng tạo quen thuộc, nhưng hàng phòng ngự Anh đã tổ chức tốt để hạn chế sự nguy hiểm của cầu thủ từng nhiều lần tạo khác biệt ở các trận đấu lớn.

Tuy nhiên, khi Argentina cần Messi nhất, anh lại xuất hiện. Giống như trận đấu trước với Ai Cập, Messi bắt đầu kiểm soát trận đấu ở thời điểm quyết định. Anh không ghi bàn nhưng tạo ra cả hai bàn thắng.

Ở bàn gỡ hòa, Messi kéo các hậu vệ Anh về phía mình trước khi chuyền bóng để Enzo Fernandez tung cú sút xa. Ở bàn thắng thứ hai, anh thực hiện một đường tạt bóng tuyệt đẹp bằng chân phải, đưa bóng đến vị trí của Lautaro Martinez.

Từng có thời điểm người ta cho rằng Messi không thể thi đấu tốt nhất khi khoác áo đội tuyển Argentina ở những trận cầu áp lực nhất. Nhưng sau những gì đã thể hiện, nhận định đó ngày càng trở nên xa vời.

Messi không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh là nhân vật quyết định trong cả hai pha lập công. Với hai đường kiến tạo trong trận đấu này, siêu sao người Argentina nâng số lần kiến tạo tại World Cup, kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Giờ đây, anh chỉ còn cách chức vô địch World Cup thứ hai 1 trận đấu nữa.

Argentina thể hiện bản lĩnh nhà vô địch

Argentina bước vào trận bán kết với hình ảnh khác hoàn toàn so với những màn trình diễn thiếu ổn định ở các vòng đấu loại trực tiếp trước đó.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina thể hiện khả năng tổ chức tốt hơn, kiểm soát bóng hiệu quả và hạn chế những sai lầm trong quá trình triển khai tấn công.

Tuy nhiên, chính Argentina lại là đội mắc lỗi trong tình huống để Anh mở tỷ số. Nicolas Tagliafico có pha phá bóng thiếu chính xác từ đường chuyền dài của Harry Kane. Bóng đến chân Declan Rice, người sau đó chuyền cho Reece James đang có khoảng trống bên cánh phải. Đường chuyền vào của James không được Nahuel Molina xử lý tốt, tạo điều kiện để Anthony Gordon thoát xuống và ghi bàn ở cự ly gần.

Sau bàn thua, Argentina bắt đầu gia tăng sức ép. Trong khi đó, Anh lựa chọn lùi sâu phòng ngự để bảo vệ lợi thế.

Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Khi Anh nhường quyền kiểm soát thế trận, Argentina có nhiều thời gian đưa bóng đến khu vực mà Messi nguy hiểm nhất: ngay trước vòng cấm đối phương.

Messi bắt đầu có nhiều khoảng trống hơn, nhận bóng thường xuyên hơn và kết nối với các đồng đội xung quanh. Cú sút xa của Enzo Fernandez không chỉ giúp Argentina gỡ hòa mà còn tạo ra sự thay đổi hoàn toàn về tâm lý.

Sau đó, Alexis Mac Allister đưa bóng trúng cột dọc như một lời cảnh báo trước khi Messi tung ra đường chuyền quyết định cho Lautaro Martinez. Argentina hoàn tất cuộc lội ngược dòng và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Những cứu tinh lại xuất hiện phút cuối

Enzo Fernandez có thể nói là cầu thủ chăm dứt điểm nhất trận đấu, nhưng bóng liên tục không chịu đi vào lưới, cho đến phút 85. Từ quả phạt góc ngắn của Lionel Messi, bóng được đưa đến vị trí của tiền vệ Chelsea. Trong tư thế hoàn toàn thoải mái, Fernandez tung cú sút xa quen thuộc. Lần này, bóng đi thẳng vào góc lưới.

Trên khán đài, phần lớn là cổ động viên Argentina, bầu không khí trở nên cuồng nhiệt. Họ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu từng giúp Argentina tạo nên màn ngược dòng trước Ai Cập ở trận đấu trước đó.

Và niềm vui của Argentina cũng lớn tương tự khi một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị trở thành người quyết định trận đấu.

Lautaro Martinez một lần nữa ghi bàn sau phút 90, giống như trận đấu trước đó gặp Thụy Sĩ. Anh xuất hiện ở cột xa đúng thời điểm để đánh đầu tung lưới Pickford.

Sai lầm chiến thuật khiến Anh đánh mất mình

Đây có thể là thất bại đau đớn nhất của tuyển Anh tại World Cup trong nhiều năm qua. Năm 1990, họ thất bại trước Tây Đức trên loạt sút luân lưu trong trận bán kết. Năm 2018, họ từng dẫn trước Croatia trong phần lớn thời gian trước khi bị đối thủ ngược dòng.

Nhưng lần này, cảm giác tiếc nuối còn lớn hơn. Anh dẫn trước Argentina 1-0 khi trận đấu chỉ còn 5 phút chính thức. Họ từng là đội chơi hiệu quả hơn, phòng ngự chắc chắn hơn và khiến Argentina gặp nhiều khó khăn.

Argentina gần như bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, quyết định chuyển sang sơ đồ phòng ngự rất thấp 5-4-1 sau quãng nghỉ uống nước trong hiệp hai đã khiến thế trận thay đổi hoàn toàn.

Anh chủ động lùi sâu, nhường không gian cho Argentina tổ chức tấn công. Đội bóng Nam Mỹ tận dụng điều đó để gây sức ép liên tục.

Dấu hỏi chiến thuật của Tuchel

Sau trận đấu, sự chú ý chắc chắn sẽ tập trung vào cách tiếp cận quá thận trọng của HLV Thomas Tuchel. Trong những thất bại kiểu này, luôn có một người bị xem là nguyên nhân chính — có thể là cầu thủ đá hỏng phạt đền, người nhận thẻ đỏ hoặc HLV đưa ra quyết định sai lầm. Lần này, tâm điểm đang hướng về Tuchel.

Trong cả 7 trận đấu tại World Cup lần này, HLV Thomas Tuchel chưa từng sử dụng cùng một bộ tứ hậu vệ. Ở trận bán kết gặp Argentina, ông tiếp tục có những điều chỉnh khi Ezri Konsa phải nhường vị trí cho Reece James ở hành lang phải, trong khi Djed Spence thay Nico O’Reilly bên cánh trái.

Không chỉ thay đổi hàng thủ, Tuchel tiếp tục thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cánh phải. Morgan Rogers là cái tên mới nhất được trao cơ hội ở vị trí này. Noni Madueke phải ngồi dự bị, còn Bukayo Saka tiếp tục bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Morgan Rogers chứng minh niềm tin của Tuchel

Trước trận đấu, HLV Thomas Tuchel từng chia sẻ rằng ông tin Morgan Rogers có thể tạo ra “điều gì đó đặc biệt” trong trận bán kết.

Và cầu thủ của Aston Villa đã đáp lại niềm tin đó. Từ một tình huống bóng bật ra, Declan Rice nhanh chóng đưa bóng lên cho Rogers bên cánh phải. Cầu thủ này có đủ thời gian để quan sát trước khi thực hiện đường chuyền khó chịu vào vòng cấm.

Anthony Gordon chọn vị trí chính xác, dứt điểm cận thành và đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng mở tỷ số của Gordon tại World Cup, đồng thời giúp Anh trở thành đội có 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại giải đấu năm nay.

Djed Spence trở thành người hùng mới của tuyển Anh?

Ngay sau khi bị dẫn bàn, Argentina lập tức tìm kiếm bàn gỡ. Và họ tưởng như đã có được điều đó khi Enzo Fernandez thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp để Giuliano Simeone thoát xuống đối mặt thủ môn Jordan Pickford.

Nhưng đúng lúc Argentina chuẩn bị ăn mừng, Djed Spence xuất hiện. Hậu vệ của Tottenham thực hiện pha xoạc bóng hoàn hảo, đưa bóng ra ngoài đường biên ngang ngay trước mũi giày của Simeone. Pha xử lý này được xem là một trong những tình huống phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của Spence sau đó cho thấy anh hiểu rõ tầm quan trọng của pha bóng này.

Spence đã trải qua một hành trình đặc biệt tại World Cup. Từ một lựa chọn gây nhiều tranh luận khi được triệu tập, mắc sai lầm trong trận gặp Congo, anh dần tạo dấu ấn với màn trình diễn ấn tượng trước Na Uy và giờ là pha cứu thua quan trọng trước Argentina.

Có thể anh chưa phải mẫu cầu thủ được tất cả người hâm mộ yêu thích, nhưng tại sân khấu lớn nhất, Spence đã để bóng đá lên tiếng.