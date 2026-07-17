Tòa án Đức 'tuýt còi' FIFA về cách bán vé World Cup

Tòa án khu vực Frankfurt ngày 13/7 yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phải cải tổ toàn bộ hoạt động bán vé World Cup 2026, sau khi phán quyết rằng các nền tảng bán hàng của tổ chức này đã áp dụng mức giá gây nhầm lẫn, che giấu thông tin quan trọng và sử dụng các chiến thuật bán hàng ép buộc, bất hợp pháp.

Quyết định được đưa ra sau đơn kiện của sàn giao dịch vé thứ cấp Ticombo - nền tảng để người hâm mộ bán lại vé. Sàn này lập luận rằng FIFA đang vi phạm các luật về bảo vệ người tiêu dùng và tính minh bạch.

FIFA bị cáo buộc sử dụng "các tính năng mang tính thao túng" trên nền tảng bán vé giờ chót. Một là tính năng "mồi giá" khi hiển thị mức giá ban đầu thấp hơn đáng kể so với thực tế khi người tiêu dùng bắt đầu quá trình mua và giá sẽ tự động nhảy vọt tại bước thanh toán.

Hai là tính năng gây áp lực thời gian khi người mua bị áp một đồng hồ đếm ngược 6 phút và không thể thiết lập lại, khiến họ bị xóa khỏi giao dịch nếu không thanh toán kịp thời. Ba là cài đặt mặc định đánh lừa người dùng như tự động chọn vị trí đắt tiền nhất dưới mác "chỗ ngồi tốt nhất còn trống", ép khách hàng phải mua mà không có quyền lựa chọn. Bốn là tính năng ẩn giá vé khi FIFA cố tình giấu giá vé chi tiết và chỉ hiển thị giá tiền thực tế sau khi người tiêu dùng đã thực hiện xong thao tác lựa chọn.

Tòa án cho rằng những hình thức này vi phạm các tiêu chuẩn về cạnh tranh không lành mạnh của Đức.

Sân vận động AT&T ở Arlington, bang Texas, Mỹ ngày 3/6. Ảnh: AFP

Tòa án Đức cũng đưa ra yêu cầu với FIFA về vấn đề bán lại vé. FIFA đã kiếm được hàng triệu USD từ thị trường bán vé thứ cấp tại kỳ World Cup này vì khác với các quốc gia khác như Anh, việc bán lại vé kiếm lời là hợp pháp tại Mỹ. Giá vé trên thị trường thứ cấp đã bị đẩy lên cao gấp nhiều lần. FIFA "hốt bạc" bằng cách thu 15% phí hoa hồng từ cả người bán lẫn người mua, đồng nghĩa với việc họ được hưởng lợi ích tài chính tới ba lần chỉ từ việc bán một chiếc vé.

Ticombo cho biết họ đã phát hiện ra chiêu trò: Một lượng lớn vé dư thừa từ các liên đoàn bóng đá quốc gia đã được ngầm tuồn lên sàn bán lại của FIFA để bán ăn chênh lệch, nhưng lại núp bóng dưới dạng người dùng cá nhân để giấu danh tính. Tòa án Đức đồng tình với phát hiện này của Ticombo.

"FIFA đã che giấu một cách có hệ thống danh tính và tư cách tay buôn chuyên nghiệp (nếu có) của người bán, nhằm cho phép các tổ chức thương mại hoạt động dưới danh nghĩa người bán ẩn danh để nhượng lại vé với mức giá bị đội lên nghiêm trọng", đơn kiện của Ticombo có đoạn.

Tòa án Frankfurt yêu cầu FIFA phải công khai danh tính và địa chỉ của bất kỳ tay buôn vé chuyên nghiệp nào trên sàn giao dịch bán lại của họ trước khi giao dịch được hoàn tất.

Phán quyết này bị giới hạn về mặt địa lý, chỉ áp dụng cho các hoạt động của FIFA liên quan đến người tiêu dùng Đức và khó có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động chung của FIFA tại giải đấu. Đại diện FIFA không xuất hiện trước tòa án Frankfurt. Liên đoàn có quyền kháng cáo phán quyết, mặc dù họ đã không đưa ra ý kiến phản hồi khi tòa án yêu cầu ban đầu.

Tiền đạo Lionel Messi đỡ bóng giữa vòng bay của ba cầu thủ Anh trong trận Argentina thắng ngược 2-1 ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

"Phán quyết lịch sử này là bước tiến pháp lý quan trọng để bảo vệ người hâm mộ bóng đá", đại diện Ticombo bình luận. "Vụ kiện này nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng: ngành bán vé bắt buộc phải minh bạch, công bằng và tôn trọng quyền lợi khách hàng, kể cả đó có là World Cup".

Ticombo cũng đang tìm cách khởi kiện tại Thụy Sĩ và quy trình này dự kiến mất nhiều thời gian. Họ thừa nhận lệnh cấm được đưa ra quá muộn để đủ sức tạo nên sự khác biệt tại kỳ World Cup lần này, nhưng họ muốn tiếp tục gây áp lực để buộc FIFA phải thay đổi phương thức hoạt động trước World Cup 2030 - giải đấu diễn ra chủ yếu tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.