Dàn WAGs Argentina - Anh đọ sắc: "Chị đại" Antonela đấu bạn gái nóng bỏng của Bellingham

Không chỉ nóng trên sân cỏ, trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh còn chứng kiến màn "đại chiến" đầy sức hút trên khán đài. Trong khi Messi, Bellingham hay Harry Kane quyết đấu vì tấm vé vào chung kết, phía sau họ là dàn WAGs đình đám với nhan sắc, danh tiếng và sức ảnh hưởng không hề thua kém các ngôi sao sân cỏ.

"Nữ hoàng" WAGs chạm trán mỹ nhân khiến nước Anh phát sốt

Messi bên vợ và các con

Nếu Argentina có Antonela Roccuzzo thì tuyển Anh sở hữu "vũ khí bí mật" mang tên Ashlyn Castro.

Suốt gần hai thập kỷ đồng hành cùng Lionel Messi, Antonela vẫn giữ nguyên vị thế là "đệ nhất phu nhân" của làng bóng đá thế giới. Ở tuổi 38, cô gây ấn tượng bằng nhan sắc mặn mà, vóc dáng săn chắc và được xem là người phụ nữ quyền lực nhất hậu trường tuyển Argentina.

Tại World Cup 2026, Antonela được truyền thông Nam Mỹ tiết lộ là người trực tiếp đứng ra điều phối khu VIP dành riêng cho gia đình các tuyển thủ, từ khâu đón tiếp, sắp xếp cho tới đảm bảo sự riêng tư trong suốt thời gian đội tuyển thi đấu tại Mỹ. Hình ảnh cô tất bật giữa đại bản doanh Albiceleste càng khẳng định vai trò "chị đại" của hội WAGs Argentina.

Bellingham và bạn gái Ashlyn

Trong khi đó, Ashlyn Castro chính là cái tên gây bão nhất bên phía "Tam Sư". Bạn gái Jude Bellingham gần như giữ kín mối quan hệ suốt nhiều tháng trước giải đấu. Tuy nhiên, chỉ sau màn ăn mừng cùng mẹ Bellingham và nụ hôn ngọt ngào của cả hai sau chiến thắng ở tứ kết, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Truyền thông Anh còn hài hước nhận định sự xuất hiện của người đẹp California đã chính thức "khép lại hy vọng" của hàng triệu fan nữ từng mơ trở thành bạn gái của Bellingham.

Cuộc đấu giữa ngôi sao giải trí và biểu tượng thời trang

Đây có lẽ là cặp đấu sở hữu sức hút truyền thông mạnh nhất.

Tini Stoessel không đơn thuần nổi tiếng là vị hôn thê của Rodrigo De Paul. Cô là một trong những ca sĩ Pop Latin nổi tiếng nhất thế giới với hàng chục triệu người theo dõi.

De Paul và hôn thê Tini

Sau cuộc chia tay gây tiếc nuối cuối năm 2023, Tini và De Paul tái hợp vào đầu năm 2025 trước khi tiền vệ Argentina chính thức cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương hồi tháng 5 vừa qua.

Người hâm mộ Argentina còn đặt cho Tini biệt danh "Amuletini" (lá bùa may mắn), bởi mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện trên khán đài, De Paul dường như thi đấu sung mãn và bền bỉ hơn hẳn.

Bên phía tuyển Anh là Tolami Benson, bạn gái Bukayo Saka. Không hoạt động trong làng giải trí, Tolami lại là chuyên gia truyền thông và fashionista được giới mộ điệu đánh giá rất cao.

Saka và bạn gái nóng bỏng

Điểm đặc biệt của cô là thường tự thiết kế những bộ trang phục lấy cảm hứng từ số áo hoặc tên của Saka. Phong cách hiện đại, sáng tạo và đầy cá tính giúp Tolami nhanh chóng trở thành một trong những WAGs được chú ý nhất tại World Cup trên đất Mỹ.

Những chuyện tình thanh mai trúc mã khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Không phải mọi nàng WAGs đều nổi tiếng nhờ mạng xã hội hay ánh đèn sân khấu.

Camila Galante là mối tình từ thuở thiếu thời của Leandro Paredes. Tiền vệ Argentina từng xăm tên Camila lên cánh tay từ năm mới 14 tuổi như lời hứa sẽ gắn bó trọn đời.

Camila Galante là mối tình từ thuở thiếu thời của Leandro Paredes

Hiện tại, Camila không chỉ là hậu phương vững chắc của nhà vô địch thế giới mà còn là nữ doanh nhân thành đạt với thương hiệu mỹ phẩm riêng rất được ưa chuộng tại Nam Mỹ.

Ở phía bên kia, Katie Goodland cũng viết nên câu chuyện cổ tích với Harry Kane.

Hai người quen nhau từ khi còn đi học và đã cùng nhau trải qua mọi cột mốc trong sự nghiệp của đội trưởng tuyển Anh. Khác với hình ảnh hào nhoáng của nhiều WAGs khác, Katie luôn lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và bốn người con.

Katie Goodland quen Harry Kane từ khi còn đi học

Tại World Cup 2026, cô đưa cả gia đình sang Mỹ để tiếp thêm động lực cho Kane trong hành trình chinh phục danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

Hai vẻ đẹp, hai bản lĩnh khác nhau

Nếu Agustina Gandolfo đại diện cho hình mẫu "nữ thần phòng gym", Lauren Fryer lại trở thành biểu tượng của sự kiên cường.

Vợ Lautaro Martinez là nữ huấn luyện viên gym, ngôi sao mạng xã hội

Vợ Lautaro Martinez sở hữu thân hình săn chắc cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram. Cô nổi tiếng với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, đồng thời là người luôn sát cánh giúp Lautaro lấy lại phong độ sau quãng thời gian bị chỉ trích vì khả năng ghi bàn.

Trong khi đó, Lauren Fryer từng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn khi liên tục trở thành mục tiêu của những bình luận ác ý về ngoại hình trên mạng xã hội.

Lauren Fryer vững vàng vượt qua mọi lời bình luận ác ý để sống hạnh phúc bên Rice

Declan Rice đã nhiều lần công khai bảo vệ bạn gái, còn người hâm mộ Anh cũng đồng loạt lên tiếng phản đối hành vi bắt nạt trên mạng. Tại World Cup năm nay, Lauren xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp đến từ sự tự tin và lòng dũng cảm.

Cuộc đua của những mỹ nhân tài sắc

Khép lại đội hình "5 đấu 5" là màn đối đầu giữa hai người phụ nữ thành công cả về hình ảnh lẫn sự nghiệp.

Caro vợ hậu vệ Nicolas Tagliafico đang là một nhân vật nổi tiếng trên không gian mạng

Caro Calvagni, vợ hậu vệ Nicolas Tagliafico, từng học ngành kiến trúc trước khi trở thành influencer thể hình nổi tiếng tại Nam Mỹ. Cô sở hữu thương hiệu đồ tập và bikini riêng, đồng thời liên tục chia sẻ những hình ảnh hậu trường độc quyền của tuyển Argentina tại Mỹ, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày.

Trong khi đó, Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford, tốt nghiệp Cử nhân Luật và hiện là người đứng sau các hoạt động kinh doanh cũng như quỹ từ thiện của gia đình.

Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford là cô gái "tài sắc vẹn toàn"

Đặc biệt, tại World Cup 2026, Megan được ví như "đội trưởng" của hội WAGs tuyển Anh. Chính cô là người kết nối những bạn gái của các cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo hay Adam Wharton, tổ chức các buổi gặp gỡ, động viên tinh thần để tạo nên một tập thể đoàn kết phía sau Tam Sư.

Khán đài cũng có một "trận chung kết"

90 phút trên sân sẽ quyết định đội bóng nào giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Nhưng bên ngoài đường biên, cuộc đọ sắc giữa hai "đội hình" WAGs cũng đủ sức thu hút hàng triệu ánh nhìn.

Argentina mang đến vẻ đẹp Latin quyến rũ, cá tính và giàu cảm xúc với Antonela, Tini hay Agustina. Trong khi đó, tuyển Anh đáp trả bằng thế hệ WAGs hiện đại, độc lập và đầy bản lĩnh như Ashlyn Castro, Tolami Benson hay Megan Davison.

Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng những bóng hồng ấy hứa hẹn góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của World Cup. Và trong đêm đại chiến giữa Argentina và Anh, họ chắc chắn sẽ là "đội hình trong mơ" khiến khán đài Atlanta nóng bỏng không kém bất kỳ pha bóng nào trên sân.