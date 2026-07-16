Đại chiến Anh - Argentina biến thành sàn võ, Bellingham - Messi đối đầu nảy lửa
Trận bán kết thứ hai của World Cup 2026 giữa ĐT Anh và Argentina đã diễn ra căng thẳng, hấp dẫn, nơi cầu thủ hai đội chơi quyết liệt và không ngại va chạm.
Với tính chất căng thẳng của trận bán kết World Cup 2026, ĐT Anh và Argentina đã thi đấu cực kỳ quyết tâm. Cũng vì thế, trận đấu có thừa các pha va chạm nhưng lại thiếu đi những cơ hội thực sự rõ rệt. Theo thống kê chỉ trong hiệp đầu tiên, cầu thủ hai đội đã có tới 19 pha phạm lỗi, 7 thuộc về Anh và 12 lần với Argentina và mỗi bên nhận 1 chiếc thẻ vàng (Anderson phút 37 và Lisandro Martinez phút 42).
Chùm ảnh những pha va chạm nảy lửa trận Anh - Argentina
Trận bán kết thứ hai của World Cup 2026 giữa ĐT Anh và Argentina đã diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. Trong đó, pha lập công phút 55 của Anthony Gordon là...
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/07/2026 04:37 AM (GMT+7)