Đại chiến Anh - Argentina biến thành sàn võ, Bellingham - Messi đối đầu nảy lửa

Với tính chất căng thẳng của trận bán kết World Cup 2026, ĐT Anh và Argentina đã thi đấu cực kỳ quyết tâm. Cũng vì thế, trận đấu có thừa các pha va chạm nhưng lại thiếu đi những cơ hội thực sự rõ rệt. Theo thống kê chỉ trong hiệp đầu tiên, cầu thủ hai đội đã có tới 19 pha phạm lỗi, 7 thuộc về Anh và 12 lần với Argentina và mỗi bên nhận 1 chiếc thẻ vàng (Anderson phút 37 và Lisandro Martinez phút 42).

Chùm ảnh những pha va chạm nảy lửa trận Anh - Argentina