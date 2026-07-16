Thầy trò Scaloni - Messi ôm nhau khóc, Tuchel nói lí do ĐT Anh thua Argentina

HLV Scaloni ôm Messi, nghẹn ngào tuyên bố: “Chúng tôi là duy nhất”

Đội tuyển Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup lần thứ 2 liên tiếp sau khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất sau trận được ống kính truyền hình ghi lại là khi HLV Lionel Scaloni ôm chầm lấy cậu trò cưng Lionel Messi và bật khóc.

Phát biểu với truyền thông, Scaloni cũng bày tỏ niềm tự hào về các cầu thủ cũng như sự ủng hộ của người hâm mộ.

HLV Scaloni ôm chầm Messi và rơi lệ sau trận bán kết giàu cảm xúc

Nhà cầm quân này cho biết, ông gần như không thể diễn tả hết cảm xúc trước những gì đội bóng đã thể hiện: “Tôi không biết nói gì. Đây là niềm vui dành cho tập thể, dành cho người dân Argentina. Họ chưa bao giờ ngừng khiến tôi bất ngờ. Thật khó để truyền tải những gì các cầu thủ thể hiện. Chúng tôi là duy nhất, thực sự là như vậy. Những con người này đã đưa chúng tôi đến chiến thắng".

Scaloni khẳng định, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình trong trận chung kết, nhưng việc lọt vào trận đấu cuối cùng cũng là thành tích đáng tự hào: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng, chúng tôi sẽ cống hiến tất cả. Nhưng những gì đạt được lúc này đã rất ấn tượng. Chúng tôi là duy nhất và đó không phải là sự kiêu ngạo".

Tuchel nhận trách nhiệm sau khi Anh đánh mất lợi thế

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel thừa nhận thất vọng sau khi tuyển Anh để Argentina ngược dòng thắng 2-1 trong trận bán kết.

Đội tuyển Anh từng đứng trước cơ hội vào chung kết khi dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, họ dần lùi sâu, chịu sức ép lớn từ Argentina và để đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn trong những phút cuối.

Trả lời phỏng vấn BBC, Tuchel cho rằng đội bóng không duy trì sự chủ động sau khi vượt lên dẫn trước: “Chúng tôi thất vọng. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Chúng tôi trở nên quá bị động sau khi ghi bàn và để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội. Chúng tôi không thể kiểm soát lại quyền kiểm soát bóng, rồi phải nhận quá nhiều quả tạt, cơ hội và cú sút. Chúng tôi đã ở rất gần nhưng không thể duy trì được đẳng cấp sau khi ghi bàn”.

HLV Tuchel lặng người trong khu vực kỹ thuật khi ĐT Anh nhận 2 bàn thua cuối trận

Tuchel bảo vệ quyết định thay người

Khi được hỏi về những sự thay đổi nhân sự trong trận đấu, HLV người Đức giải thích rằng ông đưa ra các quyết định nhằm giúp đội bóng kiểm soát tình hình: “Tôi cũng đã thực hiện những sự thay đổi mang tính tấn công trong các trận đấu trước. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ các cầu thủ. Nhưng chúng tôi lập tức nhận bàn thua.

Chúng tôi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ vì khoảng trống phía sau quá lớn, họ thắng mọi tình huống không chiến và liên tục thực hiện các quả tạt".

Tuchel cho biết, ông lựa chọn phương án phòng ngự nhiều hơn nhằm hạn chế sức ép từ Argentina: “Chúng tôi chuyển sang hàng thủ 5 người để thu hẹp khoảng trống bên trong và mạnh hơn trong các tình huống bóng bổng. Ngay sau bàn thắng của chúng tôi, khi chưa có bất kỳ sự thay đổi nào, đối thủ đã tạo ra quá nhiều quả tạt và cơ hội.

Chúng tôi cố gắng hỗ trợ đội bóng nhưng tất nhiên trách nhiệm thuộc về HLV. Nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp, rất dễ để nói rằng đó là quyết định sai lầm".

“Không hối tiếc”, Tuchel vẫn tự hào về các cầu thủ

Dù thất bại, Tuchel cho rằng tuyển Anh đã có màn trình diễn tốt và không cho rằng vấn đề nằm ở hệ thống chiến thuật: “Điều đó không giúp ích nếu bạn không có bóng. Chúng tôi muốn tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng tôi không cảm thấy những sự thay đổi mang tính tấn công sẽ giúp ích. Chúng tôi vẫn chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng ngày càng trở nên bị động hơn, không thể giành lại bóng hoặc giữ bóng.

Đó không phải là vấn đề về cấu trúc. Chúng tôi không thay đổi gì sau bàn thắng, nhưng trận đấu đã thay đổi hoàn toàn".

HLV người Đức khẳng định ông chấp nhận những tranh luận xung quanh quyết định của mình: “Không sao cả, tôi hiểu những cuộc tranh luận này. Bạn có thể thảo luận điều đó với hàng triệu HLV khác nhau. Tôi phải đưa ra quyết định trên sân. Tôi chịu trách nhiệm. Hiện tại tôi không có sự hối tiếc nào. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi đã rất, rất gần chiến thắng".

Tuchel cũng đánh giá cao màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi xứng đáng dẫn trước 1-0, chúng tôi đã chơi một trong những trận đấu hay nhất, có thể là trận đấu hay nhất trong hoàn cảnh này. Đội bóng đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi không thể đưa trận đấu về đích. Không, ở thời điểm hiện tại, tôi không có sự hối tiếc".

Tuchel nhấn mạnh, tuyển Anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình tại giải đấu: “Chúng tôi đã thi đấu với những đội bóng mạnh ở vòng bảng, di chuyển rất nhiều, thi đấu ở độ cao lớn, chơi với 10 người, thi đấu trong thời tiết nóng. Chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại.

Hôm nay chúng tôi đã ở rất, rất gần. Đây không phải thời điểm để phân tích toàn bộ giải đấu. Chúng tôi bị loại chỉ vì thua một trận đấu mang tính quyết định".