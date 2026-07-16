Báo chí tán tụng Messi “không thuộc về thế giới này”, chờ chung kết Argentina - Tây Ban Nha

Màn ngược dòng khiến cả tất cả phải thán phục

Argentina đã tạo nên một trong những trận bán kết đáng nhớ nhất của World Cup 2026 khi đánh bại tuyển Anh 2-1 sau màn ngược dòng ấn tượng tại Atlanta. Bị dẫn trước với pha lập công của Anthony Gordon ở phút 55, thầy trò HLV Lionel Scaloni đáp trả bằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, kết hợp giữa lối chơi kỹ thuật, tinh thần chiến đấu và sự lạnh lùng trong những thời khắc quyết định.

Argentina vào chung kết World Cup 2026

Chiến thắng này đưa “Albiceleste” trở lại trận chung kết World Cup, nơi họ sẽ phải bảo vệ ngôi vương trước Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội) trên sân MetLife (New Jersey).

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, truyền thông thế giới đã dành sự quan tâm đặc biệt cho màn trình diễn của Argentina, coi đây là lời khẳng định sức mạnh của nhà vô địch thế giới.

"Sẽ có Finalissima" – tiêu đề phủ kín các mặt báo

Tờ AS của Madrid tôn vinh đội trưởng Lionel Messi bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Messi không thuộc về thế giới này", nhấn mạnh đẳng cấp siêu việt của ngôi sao 39 tuổi trong hành trình đưa Argentina vào chung kết.

Tờ AS khẳng định "Messi không thuộc về thế giới này"

Trong khi đó, Marca lựa chọn cách tiếp cận mang tính biểu tượng hơn với dòng tít: "Màn ngược dòng vĩ đại của Argentina và trận Finalissima tại World Cup". Tờ báo nhắc lại trận Finalissima giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ và châu Âu từng được lên kế hoạch nhưng không diễn ra hồi tháng Ba, để rồi giờ đây hai đội sẽ gặp nhau trong trận đấu lớn nhất hành tinh.

Cùng quan điểm, Mundo Deportivo chạy dòng tít ngắn gọn nhưng đầy hàm ý: "Sẽ có Finalissima", coi cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha là màn so tài trong mơ của hai nền bóng đá đang thống trị thế giới.

Tờ Marca chờ đợi trận đại chiến Tây Ban Nha - Argentina

Kỳ vọng về trận chung kết trong mơ

Báo chí Argentina cũng như trên toàn thế giới dành nhiều lời khen cho "Albiceleste". Tờ Ole của Argentina mô tả chiến thắng trước Anh là "một cuộc lội ngược dòng sử thi", đồng thời viết rằng Argentina đã hẹn Tây Ban Nha ở trận chung kết sau màn trình diễn đẳng cấp.

Tờ Ole của Argentina ngợi ca chiến công của Messi và các đồng đội

Trong khi đó, nhật báo Le Parisien của Pháp bình luận theo góc nhìn tổng quát hơn: "Argentina ngược dòng đánh bại Anh và sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup".

Cuộc đối đầu tại sân MetLife không chỉ là trận tranh cúp vàng thế giới mà còn được ví như một trận "Finalissima" thực thụ, nơi hai nhà vô địch của Nam Mỹ và châu Âu sẽ phân định ngôi vị số một của bóng đá thế giới.