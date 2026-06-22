Video bóng đá Uruguay - Cape Verde: Ngược dòng hiệp 1 (World Cup)
(Bảng H) Hiệp một của trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde diễn ra bùng nổ với 3 bàn thắng.
Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ khi cú đá phạt từ cự ly xa của Kevin Pina đưa họ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Uruguay đã ghi liền hai bàn chỉ trong vòng bảy phút vào cuối hiệp một. Đáng chú ý, đó cũng là hai cú sút trúng đích đầu tiên của đại diện Nam Mỹ trong trận đấu này.
Maxi Araujo tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo
Tỷ số hiệp 1: Uruguay 2-1 Cape Verde
Ghi bàn (kiến tạo)
Uruguay: Maxi Araujo (44'), Canobbio (45+6', Maxi Araujo)
Cape Verde: Pina (21')
Đội hình xuất phát
Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Bentancur, Ugarte; Valverde; Maxi Araujo, Canobbio, Vinas
Cape Verde: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Sidny Lopes Cabral; Pina; Arcanjo, Monteiro, Mendes, Rodrigues; Tavares
(Bảng H) Tây Ban Nha đã không thể có bàn thứ năm, sau khi Ferran Torres bị khước từ bàn thắng. Trận đấu kết thúc với thắng lợi đậm đà 4-0 nghiêng về...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 04:59 AM (GMT+7)