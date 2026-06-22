Video bóng đá Uruguay - Cape Verde: Ngược dòng hiệp 1 (World Cup)

Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ khi cú đá phạt từ cự ly xa của Kevin Pina đưa họ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Uruguay đã ghi liền hai bàn chỉ trong vòng bảy phút vào cuối hiệp một. Đáng chú ý, đó cũng là hai cú sút trúng đích đầu tiên của đại diện Nam Mỹ trong trận đấu này.

Maxi Araujo tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Tỷ số hiệp 1: Uruguay 2-1 Cape Verde

Ghi bàn (kiến tạo)

Uruguay: Maxi Araujo (44'), Canobbio (45+6', Maxi Araujo)

Cape Verde: Pina (21')

Đội hình xuất phát

Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Bentancur, Ugarte; Valverde; Maxi Araujo, Canobbio, Vinas

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Sidny Lopes Cabral; Pina; Arcanjo, Monteiro, Mendes, Rodrigues; Tavares