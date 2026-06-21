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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Bỉ - Iran: Đòi lại vị thế ứng viên (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bỉ

(2h, 22/6, bảng G) Bỉ và Iran đều khởi đầu World Cup 2026 bằng những trận hòa đáng tiếc. Trong bối cảnh bảng G chưa có đội nào tạo được lợi thế, cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa then chốt cho cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

   

World Cup | 2h, 22/6 | SoFi

Bỉ
Trực tiếp bóng đá Bỉ - Iran: Đòi lại vị thế ứng viên (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bỉ - Iran: Đòi lại vị thế ứng viên (World Cup) - 1
Iran
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bỉ - Iran: Đòi lại vị thế ứng viên (World Cup) - 1
Courtois, Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku
Trực tiếp bóng đá Bỉ - Iran: Đòi lại vị thế ứng viên (World Cup) - 1
Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi, Ezatolahi, Razzaghinia, Mohebi, Ghoddos, Ghayedi, Taremi

Bỉ cần cải thiện khả năng kết liễu đối thủ

Bỉ bước vào World Cup với sự tự tin cao sau những chiến thắng thuyết phục trước Tunisia và Croatia ở loạt giao hữu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Rudi Garcia lại gây thất vọng khi chỉ hòa Ai Cập 1-1 trong trận ra quân.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, "Quỷ đỏ" không thể tận dụng tốt để giành trọn 3 điểm. Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku, Bỉ được kỳ vọng sẽ thể hiện bộ mặt hiệu quả hơn ở lượt trận thứ hai.

Iran sẵn sàng tạo bất ngờ, nhưng Bỉ vẫn nhỉnh hơn

Iran cũng mang theo phong độ ấn tượng đến World Cup sau các chiến thắng đậm trước Costa Rica và Gambia. Tuy nhiên, đại diện châu Á chỉ giành được trận hòa 2-2 trước New Zealand dù đã hai lần phải rượt đuổi tỷ số.

Màn trình diễn đó cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen của Iran, nhưng khả năng duy trì sức ép trước đối thủ mạnh như Bỉ vẫn là dấu hỏi. Khi cả bốn đội ở bảng G đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, chiến thắng sẽ mang ý nghĩa cực lớn và Bỉ được đánh giá có nhiều cơ hội giành 3 điểm hơn nhờ chất lượng đội hình vượt trội.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 16:50 PM (GMT+7)
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