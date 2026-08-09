Lối thoát cho Rashford: Tái hợp HLV Amorim ở Milan, thay thế Leao

Một bản hợp đồng giá hợp lý nhưng vẫn đang ở đỉnh cao phong độ là điều Milan rất cần, và Rashford có thể là lời giải. Vấn đề duy nhất là liệu hai người có thể hàn gắn mối quan hệ từng đổ vỡ hay không.

Liệu HLV Amorim có dang tay cứu vớt Rashford đến Milan?

Bóng đá đôi khi tạo ra những vòng tròn khó tin. Một năm trước, Ruben Amorim đẩy Marcus Rashford khỏi kế hoạch tại Manchester United, buộc tiền đạo người Anh phải tập riêng trước khi rời Old Trafford để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn.

Giờ đây, Amorim đã không còn ở Manchester, Rashford cũng không chắc tương lai tại MU, còn AC Milan – đội bóng hiện do chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt – lại đang cần một ngôi sao tấn công mới. Kịch bản Rashford khoác áo Milan và tái hợp Amorim vì thế không còn hoàn toàn viển vông.

Rafael Leao ra đi, Milan cần một ngôi sao tấn công

Milan đang đứng trước nguy cơ mất Rafael Leao, một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của đội bóng trong những năm qua. Khi Leao rời San Siro, khoảng trống ở hành lang trái sẽ trở thành vấn đề lớn đối với Amorim. Đó cũng chính là vị trí Rashford từng thi đấu hiệu quả nhất.

Điểm đáng nói là Milan không nhất thiết cần một bản hợp đồng đắt đỏ. Đội bóng Italia cần một cầu thủ có chất lượng đã được kiểm chứng, còn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhưng không khiến ngân sách chuyển nhượng bị đẩy lên quá mức.

Leao sắp rời đi và Milan có thể cần đến Rashford

Rashford đáp ứng khá nhiều tiêu chí đó. Thậm chí, đội bóng thành Milano còn có quyền đưa ra những đề xuất có lợi cho mình. Một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt như Barcelona đã làm vào mùa hè năm ngoái chẳng hạn.

Sau mùa giải ấn tượng tại Barcelona, tiền đạo người Anh ghi 11 bàn và có 14 kiến tạo, góp công giúp đội bóng xứ Catalunya bảo vệ chức vô địch La Liga. Barcelona từng có quyền mua đứt Rashford với giá chỉ 30 triệu euro nhưng cuối cùng không kích hoạt điều khoản này. Đây là chi tiết đặc biệt đáng chú ý với Milan.

Nếu Rashford thực sự muốn rời MU và “Quỷ đỏ” cũng sẵn sàng bán, Milan có thể đứng trước cơ hội sở hữu một cầu thủ 28 tuổi, giàu kinh nghiệm, từng chơi bóng ở đẳng cấp Champions League và vẫn còn nhiều năm đỉnh cao phía trước với mức giá tương đối dễ chịu. Trong bối cảnh Milan cần tái thiết hàng công, đây là kiểu thương vụ rất đáng cân nhắc.

Amorim và Rashford: Hàn gắn được vết nứt?

Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở chuyên môn hay tiền bạc. Đó là Ruben Amorim.

Mối quan hệ giữa Amorim và Rashford từng đổ vỡ nghiêm trọng tại MU. HLV người Bồ Đào Nha công khai đặt câu hỏi về thái độ cũng như sự tập trung của Rashford trong tập luyện, trước khi loại tiền đạo này khỏi đội một.

Rashford sau đó rời Old Trafford và dường như đã mở ra một chương mới tại Tây Ban Nha. Nếu hai người cùng xuất hiện ở Milan, quá khứ ấy chắc chắn sẽ được nhắc lại.

HLV Amorim mới nhậm chức ở AC Milan

Liệu Amorim có thay đổi quan điểm? Liệu Rashford có chấp nhận làm việc dưới quyền người từng loại mình khỏi MU? Và quan trọng hơn, cả hai có đủ thiện chí để bắt đầu lại từ đầu? Đó mới là câu hỏi lớn nhất của thương vụ.

Về lý thuyết, Amorim hiểu Rashford rất rõ. Ông từng trực tiếp làm việc với tiền đạo này, biết điểm mạnh, điểm yếu và cách khai thác anh. Nếu mối quan hệ được hàn gắn, Rashford có thể trở thành một quân bài đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Amorim tại Milan. Ngược lại, nếu những bất đồng cũ vẫn còn, thương vụ sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro.

Rashford có thể là canh bạc đáng giá của Milan

Với MU, tương lai Rashford cũng đang trở nên khó đoán. Barcelona không mua đứt anh, trong khi mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần khiến việc giữ tiền đạo người Anh trở thành bài toán tài chính đáng kể.

MU cũng đang phải tính toán kế hoạch bổ sung nhân sự trên hàng công. Nếu Rashford ra đi, họ cần tìm người thay thế. Nhưng trong trường hợp một đội bóng như Milan xuất hiện, Rashford có thể tìm thấy môi trường phù hợp để hồi sinh sự nghiệp. Milan cũng cần một cầu thủ như vậy.

Leao đang trên đường rời đi và sẽ để lại khoảng trống rất lớn. Amorim cần một ngôi sao có khả năng tạo đột biến, chơi rộng, tốc độ và đủ sức tự mình thay đổi cục diện trận đấu. Rashford, nếu lấy lại phiên bản tốt nhất, hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu ấy.

Đây sẽ không phải thương vụ đơn giản. Milan phải thuyết phục MU, Rashford phải chấp nhận một môi trường mới và quan trọng nhất, Amorim cùng học trò cũ phải gác lại những bất đồng trong quá khứ. Nhưng nếu làm được, Milan có thể sở hữu một trong những món hời đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng.