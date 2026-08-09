MU & cơ hội giành danh hiệu mùa 2026/27: Cúp nào thực tế nhất với thầy trò Carrick?

MU hướng tới sự trở lại

Manchester United đã bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức, đồng thời bổ sung nhiều tân binh nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt hai năm trắng tay.

Những tín hiệu tích cực đang xuất hiện tại Old Trafford, nhưng việc trở lại Champions League khiến MU phải tìm ra sự cân bằng phù hợp trong một mùa giải đầy thử thách nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh tới giai đoạn cuối.

MU của Carrick hướng đến mùa giải 2026/27 với tham vọng lớn

Đã 13 năm kể từ lần cuối Sir Alex Ferguson giúp MU vô địch Premier League và rất ít người kỳ vọng khoảng thời gian chờ đợi đó sẽ kết thúc vào tháng 5/2027.

MU đứng thứ ba Premier League mùa trước, nhưng vẫn kém nhà vô địch Arsenal tới 14 điểm. “Quỷ đỏ” chưa từng tham gia cuộc đua vô địch ở chiến dịch 2025/26. Thậm chí, sau màn khởi đầu đáng thất vọng, vị trí trong top 5 cũng từng bị đặt dấu hỏi.

Chỉ sau khi Ruben Amorim bị thay thế vào tháng 1, MU mới bắt đầu duy trì phong độ ổn định hơn.

Một số chỉ số chuyên môn cho thấy MU hoàn toàn có thể duy trì thành tích mùa trước. Họ là đội có trung bình số cú sút mỗi trận cao nhất Premier League 2025/26, đồng thời đứng thứ tư về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), sau Arsenal, Chelsea và Manchester City.

Chỉ Arsenal và Man City ghi nhiều bàn hơn MU tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Đội chủ sân Old Trafford cũng đã làm mới hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, bộ ba cùng nhau ghi 32 bàn.

Tuyến giữa được tăng cường

Trong mùa hè này, MU tập trung củng cố hàng tiền vệ, khu vực vốn rất cần được bổ sung sau sự ra đi của Casemiro. Chấn thương nghiêm trọng của Manuel Ugarte khi thi đấu cho Uruguay tại World Cup càng khiến Carrick thiếu một lựa chọn quan trọng.

MU đang nỗ lực tăng cường tuyến giữa

Andrey Santos được đưa về từ Chelsea để mang đến sự toàn diện cho tuyến giữa MU. Trong khi đó, thương vụ chiêu mộ Youri Tielemans từ Aston Villa giúp đội bóng của Carrick cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát và triển khai bóng.

Trong số các tiền vệ và tiền đạo tại Premier League mùa trước, Tielemans dẫn đầu về số lần phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương, với 18,3 lần trên mỗi 100 đường chuyền.

MU vẫn có thể cần thêm một tiền vệ để tăng chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, màn trình diễn của Mason Mount trong giai đoạn tiền mùa giải cho thấy anh có thể trở thành một phần của lời giải.

Việc giành vé dự Champions League cũng đồng nghĩa Carrick và các học trò phải đối mặt với khối lượng thi đấu lớn hơn. Vì thế, chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Champions League và Premier League vẫn quá sức?

Khi đánh giá khả năng tiến xa của MU, cần nhớ rằng họ đã kết thúc Premier League 2025/26 ở vị trí thứ ba một phần nhờ lịch thi đấu tương đối nhẹ.

MU chỉ chơi 40 trận trên mọi đấu trường mùa trước, số trận ít nhất mà họ có thể thi đấu, do bị loại sớm ở cả hai giải đấu cúp quốc nội. Điều đó tạo điều kiện để Carrick có nhiều thời gian trên sân tập nhằm tái cấu trúc đội bóng. Điều này sẽ không còn xuất hiện ở mùa giải mới.

Chiều sâu lực lượng vẫn là vấn đề lớn với MU, dù Rashford có trở lại hay không

Champions League trở lại khiến lịch thi đấu của MU trở nên dày đặc hơn. Hiện tỷ lệ vô địch châu Âu của “Quỷ đỏ” chỉ là 16/1 - là ứng viên thứ 8 cho khả năng đăng quang.

Thực tế có thể còn bi đát hơn nhận định ấy. Bởi lẽ, MU chỉ một lần lọt vào vòng knock-out Champions League trong bảy mùa giải gần nhất. Vì thế, khả năng đội bóng của Carrick tiến đủ sâu để cạnh tranh với những thế lực hàng đầu châu Âu là không cao. Mục tiêu hợp lý trước mắt nên là vượt qua vòng đấu league phase.

Tại Premier League, MU cũng đối diện thử thách lớn. Với tỷ lệ 9/1, họ là ứng viên thứ năm cho chức vô địch mùa 2026/27, sau Arsenal (7/4), Manchester City (10/3) và Liverpool (6/1) và Chelsea (17/2).

Những dữ kiện kể trên cho thấy người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể phải chờ thêm ít nhất một mùa giải nữa trước khi MU đủ thực sự hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ khi kỷ nguyên Ferguson kết thúc.

Cúp quốc nội là mục tiêu khả thi hơn

Các danh hiệu cúp quốc nội như FA Cup hay League Cup có thể là mục tiêu thực tế hơn đối với MU ở chiến dịch 2026/27. “Quỷ đỏ” cũng là ứng viên thứ tư cho chức vô địch FA Cup (15/2) và Carabao Cup (8/1), xếp sau Arsenal, Man City và Liverpool.

MU thực sự quyết tâm giành danh hiệu lớn ở mùa giải mới

Tuy nhiên, MU hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một suất vào bán kết hoặc chung kết. Đội bóng này có thể phù hợp hơn với những trận đấu loại trực tiếp, nơi một khoảnh khắc có thể quyết định tất cả, thay vì phải duy trì phong độ ổn định xuyên suốt một mùa giải dài.

Lịch sử thời hậu Ferguson cũng ủng hộ nhận định này. MU đã trở thành một đội bóng có duyên với các giải đấu cúp, khi giành FA Cup và League Cup mỗi giải tổng cộng hai lần trong giai đoạn này.

Điều đó càng đáng chú ý khi MU sở hữu thành tích tốt trước các đối thủ hàng đầu Premier League mùa trước. Họ chỉ thua 2 trong tổng số 10 trận gặp các đội thuộc nhóm Big Six.

Dẫu vậy, vị trí thứ ba mùa trước đã mang đến cho MU một nền tảng để xây dựng. Bất chấp những khó khăn gần đây, đội chủ sân Old Trafford vẫn giành được hai danh hiệu lớn trong bốn mùa giải gần nhất. Vì thế, khả năng MU tiếp tục cạnh tranh để bổ sung thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tập trong năm 2027 là hoàn toàn có cơ sở.

Nếu xét tính thực tế, FA Cup và League Cup nhiều khả năng là hai đấu trường sáng cửa nhất với MU mùa tới. Premier League vẫn là mục tiêu dài hạn, còn Champions League có lẽ nên được xem là sân chơi để Carrick đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có trước khi nghĩ về vinh quang châu lục. Ngay cả một đội bóng đã đua vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp là Arsenal còn không một lần thành công kia mà!