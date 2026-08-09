ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam lúc này như… “cua gặp ếch”?

ĐT Malaysia hiện tại yếu hơn hẳn ĐT Việt Nam!

ĐT Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng B ASEAN Cup 2026 đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Philippines. Kết quả này giúp ĐT Malaysia có 9 điểm sau 4 trận đấu, đứng nhì bảng B và lọt vào bán kết gặp ĐT Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, ĐT Malaysia sẽ chơi trận bán kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 16/8. Đến ngày 19/8, ĐT Việt Nam trở thành chủ nhà khi trận bán kết lượt về được tổ chức trên sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam hiện tại được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Malaysia. Ảnh: Lê Hiếu

Đánh giá về việc chạm trán ĐT Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia tỏ ra khá thẳng thắn khi cho biết: "ĐT Việt Nam rõ ràng nằm ở cửa trên so với ĐT Malaysia ở thời điểm hiện tại. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu đội hình và lối chơi cực kỳ gắn kết dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Nhìn cách ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng bảng, có thể thấy họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, ĐT Malaysia vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục nếu muốn đi xa hơn”.

Đây là cách nhìn nhận hoàn toàn thực tế và người hâm mộ ĐT Việt Nam cũng có quan điểm tương tự. Cổ động viên Phạm Minh Giang cho biết: “ĐT Việt Nam dù thi đấu chưa hoàn toàn thuyết phục tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, nhưng chúng ta rõ ràng đang có đẳng cấp chuyên môn và chiều sâu lực lượng vượt trội so với ĐT Malaysia. ĐT Việt Nam đã mạnh hơn và lại được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà nên không có gì ngạc nhiên nếu Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội giành chiến thắng chung cuộc”.

Đồng quan điểm, người hâm mộ Vũ Quang Tuấn nhấn mạnh: “Nếu ví von về trình độ thì ĐT Malaysia bây giờ gặp ĐT Việt Nam chẳng khác nào… “cua gặp ếch”. Ngoại trừ trận thua 0-4 trước chính ĐT Malaysia nhưng sau đó được điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 theo quy định, HLV Kim Sang-sik đang có chuỗi 22 trận bất bại ở những trận đấu chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam. Điều đó cho thấy ĐT Việt Nam đang rất ổn định dưới triều đại của chiến lược gia người Hàn Quốc và chúng ta sẽ không quá khó khăn để vượt qua ĐT Malaysia”.

Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội đủ khả năng vượt qua ĐT Malaysia tại vòng bán kết. Ảnh: Lê Hiếu

Cổ động viên Đào Thanh Hùng cho biết: “ĐT Việt Nam đang ở trạng thái sẵn sàng để bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup nhằm hướng tới những đấu trường có thử thách lớn hơn trong thời gian tới như FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027. ĐT Malaysia thì đang phải tái thiết vì những sai lầm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định nên họ suy yếu rất nhiều là không có gì bất ngờ. ĐT Việt Nam đủ sức đánh bại ĐT Malaysia ngay ở trận bán kết lượt đi trên sân khách và tạo đà tốt cho trận bán kết lượt về ở sân Mỹ Đình”.

Người hâm mộ Hoàng Quốc Anh khẳng định: “ĐT Việt Nam đương nhiên rất tôn trọng và không có bất cứ sự chủ quan nào khi đối đầu ĐT Malaysia. Nhưng nhìn nhận tổng quan thì việc chúng ta mạnh hơn vào lúc này là rất dễ thấy. Hàng công với nhiều ngôi sao như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc cùng các tiền vệ sáng tạo như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải sẽ tỏa sáng để ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia theo cách thuyết phục nhất”.