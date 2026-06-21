Video bóng đá Ecuador - Curacao: Ngỡ ngàng 15 pha cứu thua, điểm số lịch sử (World Cup)

Tình huống cứu thua phút 42 của thủ môn của Curacao (Bản quyền VTV)

Thủ môn của Curacao có 2 pha cứu thua liên tiếp phút 66 (Bản quyền VTV)

ĐT Ecuador đối đầu với ĐT Curacao ở lượt 2 vòng bảng World Cup 2026. Cả hai đội đều muốn có điểm để tìm cơ hội đi tiếp nên nhập cuộc nhanh. Đại diện tới từ Nam Mỹ có cơ hội trước nhưng Valencia lại không thắng được thủ thành Room.

Curacao chơi khá tốt trước Ecuador

Vài phút sau, Curacao cũng có câu trả lời với 2 pha phản công nhanh liên tiếp. Đáng tiếc họ lại không tận dụng được. Càng về sau, Ecuador càng tỏ ra lấn lướt so với đối thủ. Họ liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành Room bất ngờ chơi cực hay qua đó giúp Curacao đứng vững trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Ecuador tiếp tục dồn lên tấn công. Họ liên tục tung ra những cú dứt điểm nhưng Room đều hóa giải được hết. Ở phía đối diện, Curacao cũng tạo ra được ít nhất 3 tình huống nguy hiểm nhưng thủ thành Galindez cũng chơi rất xuất sắc.

Cuối trận, Ecuador dồn ép hoàn toàn nhưng họ không thắng nổi thủ thành Room. Khi thủ thành này đã đứng nhìn, bóng lại tìm tới xà ngang khung thành. Trận đấu kết thúc mà không có được bàn thắng nào trong khi thủ thành Room đã có 15 pha cứu thua và Curacao có điểm số lịch sử tại World Cup.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Ecuador 0-0 ĐT Curacao

Đội hình xuất phát

ĐT Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Franco, Alcivar, Estupinan, Caicedo, Rodriguez, Yeboah, Valencia, Plata

ĐT Curacao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna Juninho, Locadia

Thông số trận đấu