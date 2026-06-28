Video bóng đá CHDC Congo - Uzbekistan: Ngược dòng ngoạn mục lấy "vé vàng" (World Cup)

Khi trận đấu mới trôi qua khoảng 20 giây, Uzbekistan khiến CHDC Congo choáng váng với pha lập công của Shomurodov. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Wissa tỏa sáng giúp CHDC Congo đoạt vé vào vòng knock-out

Đại diện châu Á không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 10, chính Shomurodov đã ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú lốp bóng điệu nghệ, giúp Uzbekistan khai thông bế tắc.

Phút 17, CHDC Congo đưa bóng vào lưới Uzbekistan. Tuy nhiên cũng như đối thủ, đại diện châu Phi mừng hụt vì trọng tài và VAR xác định Mbuku, cầu thủ lập công đã phạm lỗi trước đó, đồng thời không công nhận bàn thắng.

Khoảng thời gian tiếp theo, 2 đội tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn nhưng thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, CHDC Congo đẩy mạnh sức ép về phía khung thành Uzbekistan, để rồi nỗ lực của đại diện châu Phi cũng được đền đáp. Phút 68, trọng tài cho CHDC Congo hưởng phạt đền, tiền đạo thuộc biên chế Newcastle - Wissa không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà thăng hoa, 10 phút sau, Mayele chớp thời cơ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ác mộng của Uzbekistan chỉ khép lại ở phút 90+1, thời điểm Wissa hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-1 cho CHDC Congo.

Như vậy, CHDC Congo khép lại hành trình bảng K với vị trí thứ 3 (4 điểm/3 trận), qua đó đoạt vé vào vòng knock-out World Cup với tư cách một trong những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Về phía Uzbekistan, đại diện châu Á xép cuối bảng mà không giành được điểm nào.

Chung cuộc: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan

Ghi bàn (Kiến tạo):

CHDC Congo: Wissa 68' (pen) - 90+1' (Elia), Mayele 78'

Uzbekistan: Shomurodov 10' (Mozgovoy)

Đội hình xuất phát:

CHDC Congo: MPasi, Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Cipenga, Noah Sadiki, Bakambu, Mbuku, Wissa

Uzbekistan: Nematov, Khusanov, Urozov, Ashurmatov, Alizhonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Khamdamov, Fayzullaev, Shomurodov