Video bóng đá Cape Verde - Saudi Arabia: Chiến quả phi thường, lịch sử ghi danh (World Cup)

Cape Verde lần đầu góp mặt tại World Cup và ngay lập tức giành quyền đi tiếp. Trận hòa không bàn thắng trước Saudi Arabia đủ giúp họ đứng thứ hai bảng H.

Saudi Arabia (áo trắng) và Cape Verde thi đấu quyết tâm

Saudi Arabia buộc phải thắng nhưng nhập cuộc thận trọng và thiếu sắc bén. Hai đội chơi phòng ngự chặt khiến hiệp một gần như không có cơ hội đáng kể trong 15 phút đầu.

Cơ hội đầu tiên của Cape Verde đến từ Willy Semedo với cú sút từ rìa vòng cấm nhưng bị Mohammed Al-Owais cản phá. Sau đó, Semedo tiếp tục có pha vô-lê đi chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, trong bối cảnh kết quả trận còn lại có lợi, Cape Verde nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Jamiro Monteiro bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước khung thành.

Saudi Arabia tiếp tục bế tắc và chính thức bị loại, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp dừng bước ở vòng bảng World Cup. Cuối trận, Cape Verde suýt giành chiến thắng nhưng Nuno da Costa dứt điểm không chính xác.

Cape Verde giữ sạch lưới lần thứ hai tại giải và trở thành một trong những đội châu Phi hiếm hoi vượt qua vòng bảng ngay lần đầu dự World Cup. Ở vòng 32 đội, họ sẽ gặp đương kim vô địch Argentina.

Tỷ số chung cuộc: Cape Verde 0-0 Saudi Arabia

Đội hình thi đấu

Cape Verde: Vozinha, Borges, Lopes, K.Pina, Paulo, W.Pina, Semedo, Duarte, Monteiro, Livramento, Mendes

Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Boushal, Mandash, Al-Brikan, N.Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari