Video bóng đá Algeria - Áo: Rượt đuổi 6 bàn, điên rồ phút bù giờ (World Cup)

Cả Algeria và Áo bước vào lượt trận cuối bảng J với tính toán rõ ràng: chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp, khiến thế trận ban đầu diễn ra khá cân bằng, không bên nào dám mạo hiểm.

Arnautovic ghi bàn vào lưới Algeria

Sau 20 phút thăm dò, Áo là đội phá vỡ thế bế tắc ngay sau quãng nghỉ tiếp nước. David Alaba tung đường chuyền dài chuẩn xác để Marko Arnautovic thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Algeria nhanh chóng đáp trả với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nỗ lực của họ được đền đáp trước giờ nghỉ khi Rafik Belghali đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi sút tung lưới, gỡ hòa 1-1 bằng pha lập công đẹp mắt.

Sang hiệp hai, Áo lại vượt lên nhờ cú dứt điểm của Marcel Sabitzer sau đường kiến tạo của Konrad Laimer. Tuy nhiên, Algeria tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi Riyad Mahrez tận dụng đường chuyền của Houssem Aouar để cân bằng 2-2.

Những phút cuối trở nên nghẹt thở. Mahrez đưa Algeria dẫn 3-2 ở phút 90+3, nhưng ngay lập tức Saša Kalajdzic đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Kết quả này giúp Algeria đi tiếp với suất đội xếp thứ ba xuất sắc, còn Áo đứng nhì bảng. Ở vòng 32, Áo gặp Tây Ban Nha tại Los Angeles, trong khi Algeria đối đầu Thụy Sĩ ở Vancouver.

Tỷ số chung cuộc: Algeria 3-3 Áo (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Algeria: Belghali 45', Mahrez 60' (Aouar) - 90+3' (Aouar)

Áo: Arnautovic 29' (Alaba), Sabitzer 55' (Laimer), Kalajdzic 90+6' (Gregoritsch)

Đội hình thi đấu

Algeria: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Benbouali, Maza, Mahrez, Chaibi, Gouiri

Áo: A. Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X. Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Arnautovic