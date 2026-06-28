Bồ Đào Nha vất vả đấu Colombia: Ronaldo ôm vai đau đớn, hụt siêu phẩm

Hình ảnh Ronaldo ôm vai đau đớn xảy ra ngay đầu trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia. Trong một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, CR7 bất ngờ nằm xuống sân và tỏ ra rất đau. Điều đáng nói là sau đó, HLV Roberto Martinez vẫn để Ronaldo đá hết trận.

Do không có thể trạng tốt nên Ronaldo trải qua trận đấu không thành công về mặt thành tích cá nhân. Thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha tung ra 3 cú dứt điểm trong đó có 1 lần đi trúng đích. Ngoài ra, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Ronaldo ở trận đấu này chỉ là 0,17.

Đáng chú ý là ở phút 38, Bồ Đào Nha có cơ hội nguy hiểm. Bruno Fernandes có đủ thời gian và khoảng trống trong vòng cấm sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, cú dứt điểm hướng vào chính giữa khung thành của tiền vệ ĐT Bồ Đào Nha không thể đánh bại thủ môn Camilo Vargas. Bóng bật ra, Ronaldo tung người móc bóng nhưng đã bị hậu vệ Colombia truy cản.

Đến phút 60, Felix thả bóng cho Ronaldo đối mặt với thủ môn Vargas bên phía Colombia. Cú dứt điểm của CR7 đi chệc khung thành, dù ở tư thế cực kỳ thuận lợi. Sau đó, trọng tài xác định tiền đạo của Bồ Đào Nha đã việt vị trước khi nhận bóng.

Chung cuộc ở trận này hai đội hòa nhau 0-0 và cùng nhau giành vé đi tiếp.

Chùm ảnh màn trình diễn của Ronaldo trước Colombia: