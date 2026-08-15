Xuân Son quyết phá lưới Malaysia, tiết lộ điều đặc biệt trước bán kết AFF Cup

Xuân Son háo hức đại chiến Malaysia

Sáng ngày 15/8, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng HLV Kim Sang Sik đã tham dự cuộc họp báo trước thềm bán kết lượt đi AFF Cup 2026 tại Kuala Lumpur trước chủ nhà Malaysia (20h ngày 16/8). Trả lời truyền thông Việt Nam và Malaysia, Xuân Son cho biết anh rất chờ đợi những trận đấu lớn như cuộc đối đầu sắp tới.

Tiền đạo Xuân Son quyết tâm trước trận đấu lớn

Tiền đạo ĐT Việt Nam đánh giá cao chất lượng của Malaysia nhưng khẳng định toàn đội đang có sự tự tin và đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu. “Ngày mai, tất nhiên, tôi chờ đợi được thi đấu trong những trận đấu lớn như thế này. Và đối đầu với Malaysia lúc nào cũng đặc biệt. Họ có một đội hình mạnh và bạn có thể mong đợi rất nhiều từ đối thủ vào ngày mai”, Xuân Son chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận.

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết ĐT Việt Nam đang có sự tự tin trước màn so tài với Malaysia. Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban huấn luyện và toàn đội trong những ngày qua. “Chúng tôi đến đây để thi đấu tốt. Đội bóng có sự tự tin. Chúng tôi cũng có những cầu thủ tốt. Tôi nghĩ ban huấn luyện và toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho ngày mai”, Xuân Son nói.

Với Xuân Son, mục tiêu của anh cũng như toàn đội là hướng tới chiến thắng. Tiền đạo này khẳng định sẽ nỗ lực hết khả năng trong trận bán kết được dự báo rất khó khăn: “Tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình vào ngày mai. Tôi nghĩ toàn đội cũng rất hào hứng trước trận bán kết. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ thi đấu và giành chiến thắng vào ngày mai”.

Tập trung vào chính mình

Đánh giá về Malaysia, Xuân Son cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi so với lần đối đầu trước đây. Sau khi xem video và phân tích đối thủ, tiền đạo ĐT Việt Nam đặc biệt chú ý tới hàng tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh của Malaysia.

Xuân Son và HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo

“Tôi nghĩ tất nhiên đội hình lần này của Malaysia rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Tôi nghĩ họ có những cầu thủ tốt. Hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh, tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ tốt”, Xuân Son nhận xét.

Chân sút của ĐT Việt Nam cũng tiết lộ anh có một số người bạn đang chơi bóng tại Malaysia. Tuy nhiên, thay vì quá tập trung vào đối thủ, Xuân Son cho rằng toàn đội cần dành sự chú ý cho chính mình và quá trình chuẩn bị.

“Chúng tôi không nghĩ quá nhiều về Malaysia, bởi vì nếu chuẩn bị tốt, tập luyện tốt, nếu tuân theo kế hoạch mới và tốt, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi cố gắng nghĩ nhiều hơn về Việt Nam, về sự chuẩn bị, về đồ ăn, mặt cỏ, sự hồi phục và thể lực nhiều hơn”, Xuân Son chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có muốn chứng minh điều gì trong màn tái đấu Malaysia hay không, Xuân Son cho biết anh không đặt nặng chuyện này: “Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn”.

Theo Xuân Son, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị để ĐT Việt Nam hướng tới chiến thắng. “Điều quan trọng nhất ngày mai là phải làm thật tốt để giành chiến thắng cho Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. Đội bóng này đã tập luyện cho trận đấu này và ngày mai tôi hy vọng chúng ta sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Xuân Son không ngại mặt sân Malaysia

Bên cạnh đối thủ, mặt sân cũng là vấn đề được Xuân Son đề cập trước trận. Tiền đạo này thừa nhận không thực sự thích điều kiện mặt cỏ tại Malaysia và từng gặp khó khăn khi thi đấu trên những mặt sân tương tự.

“Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam. Tôi gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện như vậy”, Xuân Son cho biết.

Dù vậy, tiền đạo ĐT Việt Nam khẳng định anh sẽ thích nghi để phục vụ mục tiêu chung của toàn đội: “Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.

Với sự tự tin của Xuân Son cùng quyết tâm của toàn đội, ĐT Việt Nam hướng tới việc tạo lợi thế trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, trước khi hai đội tái đấu ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.