Barca mất 3 sao ghi 54 bàn mùa trước, làm sao đối chọi Real có Mbappe - Vinicius - Diomande?

Những sự ra đi

Cách đây không lâu, Barcelona đã tạo ra sự phấn khởi cho các fan khi được cho là đã đạt thỏa thuận với Rodri để đưa đội trưởng ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 về sân Nou Camp. Thông tin này đến trong lúc Real Madrid phải vất vả để gia hạn với Vinicius và bỏ ra số tiền kỷ lục đưa về Yan Diomande.

Lewandowski và Rashford đều đã rời Barcelona sau đóng góp cho ngôi vô địch La Liga mùa trước

Tuy nhiên vụ Rodri mới chỉ ở mức đạt thỏa thuận với cầu thủ, còn Barca vẫn chưa đáp ứng mức giá Man City yêu cầu. Trong khi đó, việc tiếp cận để mua Julian Alvarez đã vấp phải phản ứng rất cứng rắn của Atletico Madrid, cả với Alvarez lẫn Barca, khiến đội bóng xứ Catalunya đang phải xoay sang “phương án B”.

Và giữa lúc này, họ đang chuẩn bị bán Ferran Torres sang Paris Saint-Germain. Như vậy là trong 1 mùa hè, Barca đã chia tay 2 tiền đạo Lewandowski & Rashford, và sắp tới cả Torres. 3 cầu thủ này đã ghi 54 bàn thắng cho Barcelona trong mùa giải qua.

Mặc dù sự chia tay với họ là điều có lý bởi Lewandowski đã quá già, Rashford không hợp với tình hình tài chính của CLB, và Torres chỉ ở mức trung bình so với yêu cầu, nhưng Barca không thể không lo việc thay thế số bàn thắng bộ ba này ghi được. Cả Lewandowski và Torres ra đi đồng nghĩa Barca không có một trung phong thực thụ trong đội hình vào lúc này.

Tình thế mới

Barca đã đón về Anthony Gordon và Karim Adeyemi, nhưng đây là 2 tiền đạo cánh nhanh nhẹn chứ không phải trung phong. Họ có tổng cộng 2 mùa giải ghi được hơn 10 bàn ở mọi giải đấu ở những giải VĐQG hàng đầu, trong đó Adeyemi mùa ghi nhiều bàn nhất là 12 bàn và Gordon là 17 bàn.

Gordon và Adeyemi có thể tạo ra hiệu ứng tích cực nào cho hàng công Barcelona

Thách thức cho Hansi Flick là mùa tới ông có thể phải dùng một cầu thủ đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”, tức một cầu thủ không phải trung phong thực thụ được đưa vào đá giữa. Lamine Yamal và Raphinha vốn đã là 2 chân sút hàng đầu của đội, nhưng người đá vị trí tiền đạo ảo không chỉ đơn thuần là một cầu thủ giỏi ghi bàn, anh ta còn phải biết câu kéo đối thủ về mặt vị trí để tạo không gian hoạt động cho các cầu thủ còn lại của hàng công.

Đây sẽ là thách thức lớn cho những Dani Olmo hay Fermin Lopez, những cầu thủ đã có kinh nghiệm đá tiền vệ tấn công nhưng chưa từng chơi như một tiền đạo. Họ sẽ hàng tuần đụng độ những đối thủ chơi rất rát và phòng ngự số đông, nên cuộc chiến ở La Liga sẽ không dễ dàng cho nhà ĐKVĐ.

Trong khi Real Madrid có hỏa lực hùng hậu, Mbappe - Vinicius - Diomande đều ghi bàn ở con số hàng chục mùa qua, mặt trận tấn công của Barcelona vừa mất đi nhiều nhân tố đáng tin cậy. Cánh cửa chuyển nhượng đang dần đóng lại, tạo nên một sự mơ hồ cho Barca trước khi họ bước vào mùa giải mới.