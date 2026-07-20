Trực tiếp Tây Ban Nha rước cúp vô địch World Cup: Chờ biển người nhuộm đỏ thủ đô Madrid

Bé trai 13 tuổi thiệt mạng khi ăn mừng chức vô địch World Cup

Một bé trai 13 tuổi đã thiệt mạng, trong khi ba người khác bị thương nặng sau vụ sập đài phun nước tại Glorieta del Arbol Gordo, ở Ciudad Rodrigo (Salamanca, Tây Ban Nha), trong lễ ăn mừng đội nhà vô địch World Cup.

Khi rất đông người tập trung bên trong đài phun nước Arbol Gordo để ăn mừng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha, một phần kết cấu của công trình đã không chịu nổi sức nặng của đám đông và bị sập, khiến một khối đá rơi trúng nạn nhân.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Khẩn cấp 1-1-2 vùng Castilla y Leon, vụ việc xảy ra vào 0h33 (giờ địa phương), khi trung tâm điều hành nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về việc đài phun nước bị sập, đè lên một số người đang có mặt tại hiện trường.

Sau đó, lực lượng 1-1-2 đã điều động Cảnh sát địa phương Ciudad Rodrigo, Vệ binh Dân sự Salamanca, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Salamanca cùng Dịch vụ Cấp cứu Y tế Sacyl đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và cấp cứu.

Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho hai nạn nhân và chuyển họ đến trung tâm y tế Ciudad Rodrigo. Một trong hai người đã không qua khỏi tại cơ sở y tế, trong khi tình trạng của người còn lại hiện chưa được công bố.

Bên cạnh đó, Đội Can thiệp Tâm lý trong Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp cũng đã được kích hoạt để hỗ trợ thân nhân của nạn nhân tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều phối khẩn cấp 1-1-2 vẫn chưa công bố thêm thông tin về danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ sập đài phun nước.