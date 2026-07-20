Trực tiếp Tây Ban Nha rước cúp vô địch World Cup: Chờ biển người nhuộm đỏ thủ đô Madrid
(0h, 21/7) Sau khi đăng quang World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trở về thủ đô Madrid trong để cùng người hâm mộ ăn mừng chức vô địch.
Không khí ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha không chỉ lan tỏa trên đường phố và trong từng ngôi nhà, mà còn xuất hiện ngay trên một chuyến bay, nơi chính cơ trưởng đã tạo nên một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa đầy hài hước.
Trong thông báo gửi tới hành khách, vị phi công dí dỏm nói: "Những ai đang mặc chiếc áo chỉ có một ngôi sao thì sẽ phải mua một chiếc áo mới".
Câu nói ám chỉ việc tuyển Tây Ban Nha vừa giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, đồng nghĩa chiếc áo đấu của đội tuyển sẽ được bổ sung ngôi sao thứ hai phía trên quốc huy. Đây là lời đùa vui khiến nhiều hành khách thích thú trong bầu không khí hân hoan sau chiến tích của "Bò tót".
Phát biểu trên BBC One, cựu tiền đạo tuyển Anh Wayne Rooney đã dành nhiều lời ngợi khen cho HLV Luis De La Fuente sau chức vô địch World Cup của tuyển Tây Ban Nha.
Huyền thoại MU nói: "HLV De La Fuente xứng đáng nhận rất nhiều lời khen vì những gì ông ấy đã xây dựng. Đội hình của Tây Ban Nha có sự cân bằng rất tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Họ sở hữu nhiều cầu thủ đã trưởng thành cùng nhau trong hệ thống đào tạo, vì thế hiểu rõ lối chơi của nhau. Họ đã vô địch EURO cách đây hai năm, nên có lợi thế rất lớn về kinh nghiệm chinh phục một giải đấu lớn. Điều đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay".
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã vào phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha để trao chiếc nhẫn vô địch World Cup mang tính biểu tượng của FIFA cho các cầu thủ sau khi "Bò tót" đăng quang.
Một bé trai 13 tuổi đã thiệt mạng, trong khi ba người khác bị thương nặng sau vụ sập đài phun nước tại Glorieta del Arbol Gordo, ở Ciudad Rodrigo (Salamanca, Tây Ban Nha), trong lễ ăn mừng đội nhà vô địch World Cup.
Khi rất đông người tập trung bên trong đài phun nước Arbol Gordo để ăn mừng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha, một phần kết cấu của công trình đã không chịu nổi sức nặng của đám đông và bị sập, khiến một khối đá rơi trúng nạn nhân.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Khẩn cấp 1-1-2 vùng Castilla y Leon, vụ việc xảy ra vào 0h33 (giờ địa phương), khi trung tâm điều hành nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về việc đài phun nước bị sập, đè lên một số người đang có mặt tại hiện trường.
Sau đó, lực lượng 1-1-2 đã điều động Cảnh sát địa phương Ciudad Rodrigo, Vệ binh Dân sự Salamanca, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Salamanca cùng Dịch vụ Cấp cứu Y tế Sacyl đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và cấp cứu.
Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho hai nạn nhân và chuyển họ đến trung tâm y tế Ciudad Rodrigo. Một trong hai người đã không qua khỏi tại cơ sở y tế, trong khi tình trạng của người còn lại hiện chưa được công bố.
Bên cạnh đó, Đội Can thiệp Tâm lý trong Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp cũng đã được kích hoạt để hỗ trợ thân nhân của nạn nhân tử vong.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều phối khẩn cấp 1-1-2 vẫn chưa công bố thêm thông tin về danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ sập đài phun nước.
Nếu nói về những cột mốc lịch sử mà Lamine Yamal có thể hướng tới, thì Rodri cũng vừa ghi dấu ấn bằng một thành tích hiếm có. Tiền vệ của Man City, đồng thời là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, đã gia nhập nhóm 7 cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng giành đủ bốn danh hiệu lớn gồm: Champions League, World Cup, Quả bóng vàng (Ballon d'Or), chức vô địch châu lục cùng đội tuyển quốc gia.
Rodri sánh vai cùng những huyền thoại của bóng đá thế giới: Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho và Lionel Messi.
Ở tuổi 19 tuổi và 6 ngày, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử vô địch World Cup, chỉ xếp sau Pele của Brazil tại World Cup 1958 (17 tuổi 249 ngày) và Giuseppe Bergomi của Italy tại World Cup 1982 (18 tuổi 201 ngày).
Sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch thế giới, Lamine Yamal tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc lịch sử bên cạnh cậu em trai và cũng là ngôi sao mạng xã hội Keyne.
Khi nào Tây Ban Nha mừng công chức vô địch World Cup?
Lễ mừng công của tuyển Tây Ban Nha dự kiến diễn ra vào đêm nay (21/7). Sau khi trở về từ Mỹ, “Bò tót” sẽ tham gia một loạt hoạt động mang tính nghi lễ trước khi gặp gỡ người hâm mộ tại Madrid.
Tây Ban Nha vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử
Nhà vô địch thế giới trở về Madrid
Sau khi đăng quang World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha sẽ trở về thủ đô Madrid để cùng người hâm mộ ăn mừng chức vô địch. Chuyến bay chở toàn đội dự kiến hạ cánh xuống sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas vào khoảng 17h50 hôm nay (20/7, giờ Việt Nam), mở đầu cho một ngày hội ăn mừng sôi động.
Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup, đúng 16 năm kể từ chiến tích đăng quang tại Nam Phi năm 2010.
Yết kiến Nhà vua và thăm Phủ Thủ tướng
Theo thông lệ sau những thành công lớn của thể thao Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente sẽ tham dự nhiều hoạt động mang tính nghi lễ trước khi gặp gỡ người hâm mộ.
Điểm dừng chân đầu tiên là Cung điện Zarzuela, nơi các cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ được Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia tiếp đón vào khoảng 21h30 (giờ Việt Nam).
Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Phủ Thủ tướng La Moncloa để gặp Thủ tướng Pedro Sanchez cùng các quan chức cấp cao trong buổi lễ tôn vinh thành tích vô địch World Cup.
Lộ trình diễu hành qua các tuyến phố Madrid
Sau khi hoàn tất các nghi lễ chính thức, tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào phần được người hâm mộ chờ đợi nhất. Toàn đội sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần, mang theo chiếc cúp vàng World Cup để chia vui với hàng nghìn CĐV dọc theo hành trình.
Niềm vui sướng của người hâm mộ Tây Ban Nha
Đoàn diễu hành sẽ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Madrid trước khi khép lại tại quảng trường Cibeles, nơi diễn ra sự kiện chính của lễ mừng công.
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Lộ trình dự kiến, bắt đầu vào khoảng 0h ngày 21/7 (giờ Việt Nam):
Cung điện Zarzuela
Đường A-6
Moncloa (điểm bắt đầu đoàn diễu hành)
Phố Princesa
Alberto Aguilera
Carranza
Sagasta
Genova (theo chiều ngược lại)
Phố Jorge Juan
Phố Goya
Phố Serrano
Quảng trường Independencia
Cổng Puerta de Alcala
Đại lộ Alfonso XII
Phố Montalban
Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã chuẩn bị một cuộc diễu hành hứa hẹn sẽ nhuộm đỏ thủ đô Madrid, tạo cơ hội để các cầu thủ và người hâm mộ cùng nhau ăn mừng chức vô địch World Cup. Tương tự những lần bóng đá Tây Ban Nha gặt hái thành công trước đây, lượng khán giả đổ ra đường được dự báo sẽ rất đông trong suốt hành trình, trước khi lễ hội khép lại bằng sự kiện chính tại quảng trường Cibeles.
Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?
Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa công bố khung giờ chính thức cho đoàn diễu hành. Theo kế hoạch, các hoạt động ăn mừng sẽ diễn ra vào buổi chiều sau khi đội tuyển hoàn tất các buổi tiếp đón chính thức và trở về Madrid.
Từ 23h hôm nay (20/7, giờ Việt Nam), sân khấu được dựng bên cạnh Palacio de Comunicaciones sẽ tổ chức chuỗi chương trình âm nhạc, hoạt náo và biểu diễn nghệ thuật nhằm khuấy động bầu không khí trước khi các cầu thủ và ban huấn luyện dự kiến xuất hiện vào khoảng 2h (21/7, giờ Việt Nam). Chương trình sẽ có sự góp mặt của các DJ hàng đầu, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng loạt tiết mục bất ngờ.
(Clip phút 90+) World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh đó là sự tiếc nuối dành cho Lionel...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/07/2026 16:58 PM (GMT+7)