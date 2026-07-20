Chung kết World Cup 2026: Nhìn từ con số thống kê, Argentina may mắn không thua nhiều hơn

Tây Ban Nha không vô địch nhờ khoảnh khắc của Ferran Torres mà họ đã thống trị gần như toàn bộ trận đấu, từ quyền kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội cho đến việc bóp nghẹt hàng công của đương kim vô địch thế giới.

Chung kết World Cup 2026: Cuộc so tài chênh lệch

Nhiều khi trong bóng đá, tỷ số có thể đánh lừa cảm giác của người xem. Ví dụ như, trận đấu kết thúc với cách biệt một bàn thường gợi lên hình ảnh về thế trận giằng co, nơi hai đội chỉ khác nhau ở một khoảnh khắc. Tuy nhiên, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina lại là ngoại lệ.

La Roja chỉ thắng 1-0 sau hiệp phụ, nhưng họ áp đảo đối thủ trên gần như mọi chỉ số quan trọng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cầm bóng tới 65%, thực hiện 852 đường chuyền so với chỉ 464 của Argentina. Không chỉ giữ bóng nhiều hơn, Tây Ban Nha còn kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, buộc Argentina phải lùi sâu trong phần lớn thời gian và chờ đợi cơ hội phản công.

Sự khác biệt ấy càng được thể hiện rõ khi Tây Ban Nha có tới 88 lần đưa bóng vào 1/3 sân cuối cùng, trong khi Argentina chỉ làm được 54 lần. Riêng số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương cũng là 31 so với 8, cho thấy bóng gần như luôn xuất hiện trước khung thành Emiliano Martinez thay vì bên phần sân Tây Ban Nha.

Đó không còn là ưu thế nhỏ về thế trận, mà là sự thống trị kéo dài suốt 120 phút.

Một cơn mưa cơ hội nhưng chỉ có một bàn thắng

Nếu phải tìm một lý do khiến trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ, cái tên đầu tiên cần nhắc đến không phải Ferran Torres, mà là Emiliano Martínez.

Tây Ban Nha tung ra tới 20 cú sút, gấp mười lần Argentina. Đáng chú ý hơn, có tới 12 pha dứt điểm đi trúng khung thành, trong khi đại diện Nam Mỹ không có nổi một cú sút buộc thủ môn đối phương phải làm việc.

Đây thực sự là thống kê hiếm gặp ở một trận chung kết World Cup.

Không chỉ vậy, La Roja tạo ra 4 cơ hội lớn, ghi một bàn từ những tình huống ấy nhưng cũng bỏ lỡ tới ba lần đối mặt rõ ràng. Ở chiều ngược lại, Argentina không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào trong suốt trận đấu.

Chính Emiliano Martínez với 11 pha cứu thua, trong đó có 4 tình huống được xếp vào nhóm cứu thua nguy hiểm, đã giữ Argentina ở lại trận chung kết lâu hơn những gì diễn biến trên sân phản ánh.

Nếu không có màn trình diễn xuất thần của thủ thành Aston Villa, khoảng cách trên bảng tỷ số hoàn toàn có thể đã lớn hơn rất nhiều ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng nói lên khoảng cách thực sự

Trong bóng đá hiện đại, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thường phản ánh chính xác chất lượng cơ hội hơn là số lần dứt điểm, và ở khía cạnh này, khoảng cách giữa hai đội gần như tuyệt đối.

Tây Ban Nha khép lại trận đấu với mức xG lên tới 1,94, trong khi Argentina chỉ đạt 0,17. Nói cách khác, đội bóng châu Âu tạo ra lượng cơ hội ghi bàn có chất lượng cao hơn đối thủ tới hơn 11 lần.

Bằn thắng của Torres đến như điều tất yếu. Ảnh: AP

Đây cũng là lời giải thích vì sao bàn thắng của Ferran Torres không phải sản phẩm của may mắn hay khoảnh khắc ngẫu hứng. Nó đơn giản là kết quả tất yếu sau hơn 100 phút Tây Ban Nha liên tục dồn ép và tạo sức ép lên hàng phòng ngự Argentina.

Messi và hàng công Argentina bị bóp nghẹt

Nếu Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội trong khâu tấn công thì hệ thống phòng ngự của họ cũng xứng đáng nhận lời khen không kém.

Argentina kết thúc trận đấu với chỉ 2 cú sút, không có cú sút trúng đích, không tạo ra cơ hội lớn và chỉ tám lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Đó là những con số phản ánh sự bế tắc toàn diện.

Một trận đấu mà Messi và các đồng đội bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Ảnh: AP

Trong suốt 120 phút, Lionel Messi và các đồng đội gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc. Những khoảng trống giữa các tuyến liên tục bị Rodri cùng các tiền vệ Tây Ban Nha bóp nghẹt, trong khi hàng phòng ngự luôn duy trì cự ly hợp lý để cắt đứt các đường chuyền quyết định.

Chiến thắng của cả hệ thống

Có những trận chung kết được quyết định bởi khoảnh khắc thiên tài của một cá nhân nhưng cũng có những trận đấu mà nhà vô địch được tạo nên từ sự vượt trội của cả một tập thể. Chiến thắng của Tây Ban Nha thuộc về trường hợp thứ hai.

Từ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing, luân chuyển trạng thái cho tới việc tạo ra hàng loạt cơ hội, La Roja đều làm tốt hơn đối thủ. Họ không vô địch nhờ một bàn thắng ở phút 106, mà vô địch bởi đã khiến Argentina phải chống đỡ trong gần như toàn bộ trận đấu.

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Tỷ số 1-0 vì thế chỉ phản ánh kết quả cuối cùng. Còn nếu nhìn vào những con số phía sau, khoảng cách thực sự giữa hai đội còn lớn hơn rất nhiều.

Tây Ban Nha không chỉ giành chiến thắng trong một trận chung kết World Cup. Họ giành chiến thắng bằng một màn trình diễn mang dáng dấp của nhà vô địch, nơi mọi thống kê quan trọng đều nghiêng về một phía và chiếc cúp vàng là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng chơi hay hơn từ đầu đến cuối.