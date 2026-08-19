Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Malaysia: Tung đòn kết liễu trên sân nhà? (AFF Cup)
(20h, 19/8, bán kết lượt về AFF Cup 2026) ĐT Việt Nam đang có lợi thế 2 bàn và được tiếp đòn Malaysia trên sân nhà.
AFF Cup | 20h, 19/8 | Mỹ Đình
Điểm
Patrik Lê Giang
Xuân Mạnh
Việt Anh
Thành Chung
Tiến Anh
Thành Long
Hoàng Đức
Văn Vĩ
Hoàng Hên
Xuân Son
Đình Bắc
Điểm
Azri Ghani
Shamsul Fazili
Rodney Celvin
Ubaidullah
Matthew Davies
Nooa Laine
Aguero
Mohd Asrul
Pavithran
Paulo Josue
Sumareh
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Malaysia không có gì để mất
Thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi đã khiến ĐT Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết, và giờ là lúc HLV Kim Sang Sik cùng các học trò giải quyết cặp đấu trên sân nhà. Đối thủ Malaysia sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công, đây sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam rình rập chờ thời cơ tung đòn kết liễu.
Thách thức cho Malaysia là rất lớn ngay từ trước khi loạt bán kết diễn ra, khi họ mất Endrick và Jimmy Raymond do chấn thương từ vòng bảng, Wan Kuzain phải trở lại CLB ở Mỹ để thi đấu, trong khi Rodney Celvin bị đau phải rời sân chỉ sau 16 phút ở lượt đi.
Đáng nói là với những sự khủng hoảng nhân sự này, Malaysia vẫn có không ít cơ hội trước ĐT Việt Nam ở lượt đi nhưng bị 2 bàn thắng làm sụt mất nhuệ khí thi đấu. HLV Tan Cheng Hoe có thể làm công tác tư tưởng rất nhiều cho các cầu thủ Malaysia để đá hết sức ở lượt về trong thế không có gì để mất, nên phía ĐT Việt Nam cũng phải rất đề phòng để tránh một màn thua ngược.
Đình Bắc đề phòng án treo giò
Đình Bắc đã bị 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt đi và nếu anh tiếp tục dính thẻ vàng trong trận này, anh sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan nếu ĐT Việt Nam đi tiếp.
HLV Kim Sang Sik đề phòng 2 cầu thủ Malaysia
ĐT Việt Nam đã gặp không ít rắc rối ở lượt đi vì 2 tiền đạo cánh Gunalan và Sumareh của Malaysia, khiến HLV Kim Sang Sik phải đề cập đến 2 cầu thủ này ở buổi họp báo trước trận. "Chúng tôi phải để ý tới Sumareh và Gunalan. Đối thủ tấn công nhiều ở hai nách biên. Cả đội cần cải thiện qua các buổi họp và tập luyện. Cả đội phải tập trung, nỗ lực để khắc phục các điểm yếu cho trận đấu ngày mai", ông nói.
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(20h, 19/8, bán kết AFF Cup) Dẫn trước Malaysia 2-0 sau trận lượt đi, ĐT Việt Nam có lợi thế rất lớn để giành vé vào chung kết AFF Cup 2026. Tuy...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 12:03 PM (GMT+7)