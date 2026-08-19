Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Malaysia: Tung đòn kết liễu trên sân nhà? (AFF Cup)

AFF Cup | 20h, 19/8 | Mỹ Đình Việt Nam 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Việt Nam vs Malaysia Malaysia Điểm Patrik Lê Giang Xuân Mạnh Việt Anh Thành Chung Tiến Anh Thành Long Hoàng Đức Văn Vĩ Hoàng Hên Xuân Son Đình Bắc Điểm Azri Ghani Shamsul Fazili Rodney Celvin Ubaidullah Matthew Davies Nooa Laine Aguero Mohd Asrul Pavithran Paulo Josue Sumareh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Việt Nam Việt Nam Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Việt Anh, Thành Chung, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc Azri Ghani, Shamsul Fazili, Rodney Celvin, Ubaidullah, Matthew Davies, Nooa Laine, Aguero, Mohd Asrul, Pavithran, Paulo Josue, Sumareh

Malaysia không có gì để mất

Thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi đã khiến ĐT Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết, và giờ là lúc HLV Kim Sang Sik cùng các học trò giải quyết cặp đấu trên sân nhà. Đối thủ Malaysia sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công, đây sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam rình rập chờ thời cơ tung đòn kết liễu.

Thách thức cho Malaysia là rất lớn ngay từ trước khi loạt bán kết diễn ra, khi họ mất Endrick và Jimmy Raymond do chấn thương từ vòng bảng, Wan Kuzain phải trở lại CLB ở Mỹ để thi đấu, trong khi Rodney Celvin bị đau phải rời sân chỉ sau 16 phút ở lượt đi.

Đáng nói là với những sự khủng hoảng nhân sự này, Malaysia vẫn có không ít cơ hội trước ĐT Việt Nam ở lượt đi nhưng bị 2 bàn thắng làm sụt mất nhuệ khí thi đấu. HLV Tan Cheng Hoe có thể làm công tác tư tưởng rất nhiều cho các cầu thủ Malaysia để đá hết sức ở lượt về trong thế không có gì để mất, nên phía ĐT Việt Nam cũng phải rất đề phòng để tránh một màn thua ngược.

Đình Bắc đề phòng án treo giò

Đình Bắc đã bị 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt đi và nếu anh tiếp tục dính thẻ vàng trong trận này, anh sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan nếu ĐT Việt Nam đi tiếp.

HLV Kim Sang Sik đề phòng 2 cầu thủ Malaysia

ĐT Việt Nam đã gặp không ít rắc rối ở lượt đi vì 2 tiền đạo cánh Gunalan và Sumareh của Malaysia, khiến HLV Kim Sang Sik phải đề cập đến 2 cầu thủ này ở buổi họp báo trước trận. "Chúng tôi phải để ý tới Sumareh và Gunalan. Đối thủ tấn công nhiều ở hai nách biên. Cả đội cần cải thiện qua các buổi họp và tập luyện. Cả đội phải tập trung, nỗ lực để khắc phục các điểm yếu cho trận đấu ngày mai", ông nói.

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