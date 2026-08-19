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Ngoại hạng Anh 2026/27 chưa khởi tranh, MU đã dẫn đầu về tiền thưởng

Sự kiện: Premier League 2026-27

Ngoại hạng Anh mùa 2026/27 sắp bắt đầu và MU đã dẫn đầu về tiền thưởng thanh toán.

   

Premier League sẽ khởi tranh vào cuối tuần này để đi tìm nhà vô địch của mùa giải 2026/27. Tuy nhiên về mặt tiền thưởng, MU đã chắc chắn sẽ thuộc nhóm dẫn đầu.

Arsenal nhận 198,7 triệu bảng mùa 2025/26, kỷ lục mới về tiền thưởng cho một CLB Premier League

Arsenal nhận 198,7 triệu bảng mùa 2025/26, kỷ lục mới về tiền thưởng cho một CLB Premier League

Tổng tiền thưởng Premier League mùa trước đã lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ bảng và con số này cho phép Arsenal, với tư cách nhà vô địch mới, trở thành đội hưởng tiền thưởng cao nhất trong lịch sử giải đấu (198,7 triệu bảng). Sang mùa 2026/27 này, các CLB Premier League sẽ càng dốc sức thi đấu hơn để được hưởng những phần to nhất của miếng bánh.

MU sẽ là đội được xuất phát trước tốt hơn phần còn lại. Theo công bố lịch phát sóng giải đấu, MU dẫn đầu danh sách những CLB được chọn nhiều nhất để chiếu trên truyền hình Anh Quốc cho đến vòng 9 của giải đấu (khoảng đầu tháng 11), và căn cứ theo số trận mà họ được trả tiền thưởng tương ứng.

Các đài Sky Sports và TNT của Anh đều sẽ chiếu cả 9 vòng đầu tiên của MU. Mỗi vòng đấu tương ứng 700.000 bảng chảy vào túi MU, do đó họ sẽ thu về khoảng 6,3 triệu bảng. Duy nhất “Quỷ Đỏ” cho tới lúc này đang được chọn chiếu cả 9 trận.

MU là đội duy nhất được nhà đài Anh Quốc chọn chiếu cả 9 vòng đấu đầu tiên mùa 2026/27

MU là đội duy nhất được nhà đài Anh Quốc chọn chiếu cả 9 vòng đấu đầu tiên mùa 2026/27

Xếp sau MU là Newcastle và Tottenham với 8 trận, tương ứng 5,6 triệu bảng cho mỗi CLB. Arsenal, Aston Villa và Chelsea là 7 trận (4,9 triệu bảng/đội). Liverpool có 6 trận (4,2 triệu bảng), còn Bournemouth, Coventry, Crystal Palace, Everton, Leeds, Man City và Nottingham Forest đều 5 trận (3,5 triệu bảng/đội). Các đội còn lại gồm Brentford, Brighton, Fulham, Hull và Sunderland (4 trận – 2,8 triệu bảng/đội) và Ipswich Town (3 trận – 2,1 triệu bảng).

Việc Man City có số trận được chiếu chỉ ngang nhiều đội đứng giữa BXH hay thậm chí mới lên hạng cho thấy ngoài sức hút của CLB này giảm đi sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola, họ còn vấp phải sự cạnh tranh với các đội dự Cúp C1 khác. Các đội này dễ đá cùng vào ngày thứ Bảy để chuẩn bị giữa tuần sau đá cúp C1, và MU được các nhà đài ưu tiên hơn.

Trong khi đó, Newcastle, Tottenham và Chelsea không đá cúp châu Âu khiến các nhà đài dễ chọn họ để chiếu hơn. Họ có thể đá vào Chủ nhật hoặc tối thứ Hai là những ngày mà Man City, MU, Liverpool hay Arsenal không ra sân. Tuy nhiên theo The Athletic, số tiền trả cho các đội này sẽ bị giảm bớt nếu các trận của họ bị dời lịch sau khi UEFA công bố lịch thi đấu Champions League, tức những trận họ đá vào đêm thứ Hai sẽ bị giảm tiền.

Không được dự cúp châu Âu khiến Tottenham và Newcastle sẽ được chọn phát sóng nhiều hơn bởi các nhà đài nước Anh

Không được dự cúp châu Âu khiến Tottenham và Newcastle sẽ được chọn phát sóng nhiều hơn bởi các nhà đài nước Anh

Dù vậy, tiền thưởng phát sóng chỉ là một phần trong tổng tiền thưởng của mỗi CLB. 20 CLB đều sẽ được trả ít nhất 99,9 triệu bảng phí tham gia mùa giải dựa trên doanh thu từ bản quyền phát sóng giải đấu (cả trong nước lẫn nội địa), còn lại là tiền thưởng cho vị trí về đích.

Con số này mùa 2025/26 bắt đầu ở mốc 3,76 triệu bảng cho vị trí cuối bảng (thứ 20) và được nhân thêm 1 đơn vị cho 1 vị trí cao hơn, cho đến vị trí nhất bảng là nhân 20 lần (75,2 triệu bảng). Tờ The Athletic cho biết dự kiến tiền thưởng thứ hạng sẽ tăng lên trong mùa 2026/27 này, tức xác lập thêm một kỷ lục mới.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 12:03 PM (GMT+7)
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